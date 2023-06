Voici des astuces inédites pour utiliser vos bananes trop mûres, et vous allez vraiment halluciner !

Une fois de plus, cette méthode risque bel et bien de tout changer pour toutes celles et ceux qui ne veulent plus gaspiller leurs fruits...

En cette période d’inflation où nous vivons un vrai cauchemar économique, on constate que certains français veulent vraiment pouvoir tout faire pour s’en sortir pour faire face à de plus en plus de situations difficiles.

Néanmoins, tout cela était sans compter sur les quelques conseils que l’on allait pouvoir découvrir sur la toile, et notamment pour toutes celles et ceux qui voudraient réussir à faire de belles économies.

La crise économique ne vous empêche pas de faire des économies !

En effet, avec des prix qui ont pu radicalement augmenter au niveau des fruits et des légumes, on se doute bien que cela va parfois donner lieu à de très mauvaises surprises pour les personnes qui ne prennent aucune décision pour s’en sortir financièrement.

En revanche, en ce qui concerne certains fruits, vous allez être aux anges quand vous allez voir que cela peut parfois donner lieu à de grosses économies si vous faites bien attention. En effet, inutile de dire que cela pourrait clairement vous permettre de changer votre vie du jour au lendemain, et notamment si vous aimez les bananes.

Concrètement, on constate que si vous avez de nombreuses bananes, vous allez parfois avoir du mal à les garder et à les consommer avant qu’elles ne mûrissent un peu trop.

En effet, comme vous allez le voir, il suffit parfois de trouver quelques idées sur la toile pour vous permettre tout simplement de faire de grosses économies. Certains fruits, comme les bananes, peuvent justement vous réserver de très grosses surprises, et vous allez voir qu’il y a parfois des opportunités que vous n’êtes pas près de pouvoir oublier…

Ces recettes à base de banane bien mûres vous feront halluciner !

Une fois de plus, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir des nouvelles recettes assez folles avec des bananes bien mûres, et cela risque de tout changer dans votre perception de ce fruit pas comme les autres. Alors que certains d’entre vous ont l’habitude de simplement jeter les bananes une fois qu’elles ont pu un peu trop mûrir, vous allez voir qu’il y a parfois de sérieuses alternatives à concevoir…

Des pancakes à base de bananes

Pour commencer, vous pouvez profiter des bananes pour faire le plein d’énergie ! En effet, avec un peu de farine, des amandes, et une cuillère de bicarbonate de soude, vous n’aurez alors plus qu’à mélanger un peu de beurre et des œufs frais pour des pancakes délicieux…

De bonnes bananes flambées

Si vous cherchez une idée pour le dessert, dans le cadre d’un repas avec vos amis, alors les bananes flambées sont faites pour vous ! Il vous suffit de couper les fruits en rondelles, de les faire revenir à la poêle, et de les imbiber ensuite d’un peu de rhum. Enfin, il ne vous restera alors plus qu’à les faire flamber pour que vos bananes aient un tout nouveau goût assez délicieux…

Des soins beauté très efficaces pour la peau

Et oui, la banane peut aussi être un allié pour la santé, et plus précisément pour la peau et les rides ! Pour cela, il vous suffit d’écraser la peau de la banane bien mûre avec une fourchette, et ensuite de faire un masque en y ajoutant un peu de miel et d’avocat. Il ne vous restera ensuite plus qu’à rincer à l’eau tiède !