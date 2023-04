Ikea vit un cauchemar : ce produit est rappelé de toute urgence !

Une fois de plus, c’est au cœur des réseaux sociaux que l’on a pu apprendre un nouveau rappel de produit, et celui-ci ne couvre pas un produit alimentaire ! En effet, même si on constate que de plus en plus de français ont du mal à joindre les deux bouts, il faut tout de même noter que les familles n’hésitent pas non plus à se faire plaisir, et surtout à subvenir aux besoins des plus jeunes.

En effet, même si cela peut paraître parfois anodin, il faut avoir tout de même bien conscience que de plus en plus de personnes n’hésitent pas à essayer d’acheter des jouets à bon prix pour que les plus petits se divertissent et apprennent à se servir de leurs mains.

Des rappels de produits qui restent imprévisibles !

Dans ce cadre précis, on peut dire une fois de plus que la fameuse enseigne de meubles suédois a pu frapper assez fort… En effet, alors qu’elle est notamment bien connue pour proposer toutes sortes de meubles en tous genres, on retrouve aussi bien d’autres produits dans les magasins de l’enseigne. Néanmoins, comme pour tous les plus grands noms de la distribution, la grande enseigne suédoise est parfois soumise à des rappels de produits plus ou moins importants, il faut bien le dire.

En revanche, on ne pensait pas que cela allait pivoine concerner d’autres produits que de l’alimentation, il faut bien le dire. Comme on a pu le voir assez récemment, il se trouve que l’on avait d’ailleurs pu entendre parler un rappel de produit assez massif concernant les fameuses boulettes de viande, ce qui avait pu provoquer un gros scandale à l’époque par ailleurs. Mais cette fois-ci, c’est bel et bien un produit dont il s’agit, et qui pourrait bien vous concerner si vous avez des enfants ou que vous avez des petits autour de vous…

Le cauchemar continue pour les consommateurs concernés…

Si on pensait en effet que la situation allait pouvoir se résorber pour Ikea, c’était clairement sans compter sur ce rappel de produit qui a fait beaucoup de bruit… En effet, ce petit jeu de pêche multicolore BLÅVINGAD paraît assez anodin au premier abord, mais nous avons eu l’occasion de découvrir que ce produit faisait bel et bien partie d’un rappel de produit.

Pour obtenir tous les détails en ce qui concerne ce rappel de produit, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez par exemple vous rendre directement sur le site de Rappel Conso qui a pu mettre en avant ce rappel de produit pour enfant.

Bien entendu, si on a pu entendre parler de ce rappel de produit, cela n’a rien d’un hasard, bien au contraire ! Il y aurait selon les organismes compétents un risque d’étouffement pour les plus petits qui essayaient de jouer avec ce jouet Ikea…

#RappelProduit

IKEA – BLÅVINGAD jeu de pêche multicolore – IKEA Risques : Arrêt respiratoire Motif : IKEA rappelle le du jeu de pêche multicolore BLÅVINGAD en raison d'un potentiel risque d'étouffement.https://t.co/H1BDwunpU7 pic.twitter.com/m96JOZotpQ — RappelConso (@RappelConso) March 30, 2023

Un rappel de produit qui est pris au sérieux par la firme

Fort heureusement, on ne peut que saluer Ikea qui a pu prendre les devants avec notamment toutes les dispositions nécessaires pour les consommateurs qui auraient pu se tourner vers ce produit.

Par ailleurs, il convient aussi de préciser que nous n’avons à ce jour pas eu connaissance d’un trouble qui aurait pu causer des dommages à de jeunes enfants, ce dont on ne peut que se féliciter quand on constate parfois certains rappels de produits qui peuvent avoir des conséquences bien plus terribles, il faut se l’avouer après tout !