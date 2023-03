Les clients de Vinted font face à une grosse arnaque, vous êtes peut être concerné !

A l’heure où la plateforme connaît un succès de plus en plus fou, il se pourrait bien que vous ayez du mal à faire vos futurs achats en toute sérénité !

Ces toutes dernières années, et notamment depuis la crise économique que nous traversons encore à l’heure actuelle, il est difficile de passer à côté de la plateforme en ligne Vinted. En effet, en seulement quelques années seulement, on peut dire que le site a réussi à s’imposer comme une valeur sûre pour toutes celles et ceux qui veulent acheter des vêtements bon marché.

La plateforme Vinted innove en pleine période de crise !

Mieux que cela encore, on remarque que la plateforme peut avoir encore à ce jour plusieurs usages bien définis, à commencer notamment par des achats qui n’auraient pas pu être possibles autrement, il faut bien le dire ! En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer que la fameuse application allait pouvoir faire face à une telle situation.

Le site internet #vinted spécialisé dans la revente de vêtements de seconde main victime d'une énorme arnaque…Des centaines d'utilisateurs se sont vus siphonner leur porte-monnaie électronique ou voler leurs coordonnées bancaires. pic.twitter.com/ASmd3SsbrF — M6info (@m6info) March 27, 2023

D’ailleurs, on a pu voir une fois de plus que le site a pu être mis à mal à plusieurs reprises, notamment depuis que l’on a pu voir tout le mal que la crise sanitaire liée au coronavirus a pu causer. Si on pouvait bien se douter que la situation allait pouvoir s’envenimer, on ne se doutait pas tout de même que cela allait pouvoir provoquer de tels problèmes chez les acheteurs de la marque.

En effet, on a pu notamment constater que de plus en plus de particuliers pouvaient être victimes de très grosses arnaques sur la plateforme, mais ce sont aussi les vendeurs qui sont aussi visés par de telles situations… En effet, on peut dire que cette arnaque d’un nouveau genre pourrait bien provoquer la colère de plus en plus de personnes qui se servent de la plateforme pour arrondir leurs fins de mois !

⚠️ ARNAQUE VINTED⚠️

je vends un albums sur Vinted il y a une personne qui m’a envoyé ce message pic.twitter.com/i7j5AbMlg1 — hind (@hoonyies) April 27, 2022

La situation devient catastrophique pour les vendeurs

Si on a pu constater pour toutes les autres applications de vente que les acheteurs étaient le plus souvent visés, il se trouve que c’est cette fois val et bien les vendeurs qui sont les victimes de cette très grosse arnaque, il faut bien le dire. En effet, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu entendre parler de cette grosse arnaque pas comme les autres.

Mais finalement, on est clairement en droit de se demander comment les acheteurs et les vendeurs sur la plateforme Vinted ont pu se retrouver mis à mal récemment. Pour bien comprendre la situation, en réalité, il faut s’intéresser de très près aux différentes conditions qui pourraient donner lieu à de vraies problématiques pour des français qui ont vraiment du mal à s’en sortir au quotidien.

⚠️Thread Vinted arnaque⚠️

Salut je fais ce thread pour vous expliquer une arnaque que j’ai eu avec la vintie pauline_110 sur Vinted. Tout d’abord cette user avait fait un post tombola pour les photocards bts (cette photo pour l’annonce) etc et de ce fait j’ai acheté 3tirages >> pic.twitter.com/5k0KACkzS3 — sy🤍Jk CK (@k_th25) September 29, 2022

En effet, certains acheteurs ne se privent plus pour essayer de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour s’en sortir, même si cela peut parfois donner lieu à des problèmes pour les vendeurs qui peuvent perdre des sommes assez impressionnantes quand elles sont mises les unes après les autres…

Des conditions d’articles qui ne correspondent pas toujours à la réalité

Une fois de plus, tout cela vient des conditions des articles qui sont mis en vente sur la plateforme. En effet, on a pu remarquer que les vendeurs en profitent pour mettre des articles en très bon état, et cela, même si les produits qu’ils vendent ont quelques défauts.

Dans ce cas précis, les acheteurs en profitent alors pour demander un remboursement sans les plus brefs délais, ce qui leur permet d’obtenir des articles à moindres frais et sans se ruiner !