C’est horrible, ce petit chien se fait ramener 11 fois du refuge avant que le personnel comprenne la raison terrible…

A l’heure où de plus en plus de personnes en France se tournent justement vers des animaux de compagnie pour essayer d’avoir justement un quotidien un peu changeant, on peut voir une fois de plus que certains propriétaires d’animaux n’hésitent pas à prendre des décisions assez radicales parfois…

Des animaux abandonnés et qui vivent un vrai calvaire !

En effet, cela n’aura malheureusement pu échapper à personne, et en particulier aux propriétaires de chiens et de chats : chaque année, des millions d’animaux sont pris en charge par certains propriétaires, mais cela ne se passe pas toujours comme prévu…

Entre les objets cassés, les murs détruits, et les figures et les morsures qui peuvent avoir de lourdes conséquences quand les animaux doivent faire face à des bébés parfois un peu trop agités, on se doute bien que certains d’entre eux peuvent prendre des décisions radicales.

Cela n’aura donc échappé à personne, car chaque année, on remarquera aussi que les animaux sont parfois laissés sur le côté de la route, et on peut dire que dans ces cas assez précis, les animaux vivent alors un vrai traumatisme, comme on a pu le voir à plusieurs reprises chez des chiens qui le vivent alors assez mal, il faut bien le dire après tout….

En revanche, on imagine que les refuges qui peuvent alors recueillir les animaux ne s’attendent pas toujours à se retrouver dans des situations toutes plus dingues les unes que les autres, avec des animaux qui sont notamment abandonnés du jour au lendemain, ou qui vivent alors un quotidien assez compliqué parfois.

Pour couronner le tout, on a aussi pu remarquer que certains animaux étaient purement et simplement ramenés dans les refuges, et on a notamment pu entendre parler sur les réseaux sociaux d’une histoire assez folle de ce petit chien qui a été ramené plus d’une dizaine de fois au total !

Ce chiot a vécu un calvaire horrible pendant de nombreux mois…

Si on pouvait parfois imaginer que certains allaient avoir du mal à s’attacher à un chien, on peut dire clairement que celui-ci pourrait bien avoir l’occasion de faire parler de lui pendant encore très longtemps ! En effet, vous n’êtes pas sans savoir que certains chiots peuvent avoir parfois bien du mal à joindre les deux bouts, notamment pour toutes celles et ceux qui n’arrivent pas à adopter un petit chat ou un petit chien.

En revanche, cette SPA pas comme les autres ne s’attendait pas à vivre une situation aussi folle que celle que l’on a pu découvrir ces derniers temps. En effet, alors que les visiteurs de la SPA pouvaient complètement tomber sous le charme de ce petit chien pas comme les autres, et qui aurait peut être même aussi pu vous séduire, qui sait ?

Un retour incessant vers la SPA !

Enfin, une fois de plus, c’est dans la presse que l’on a pu lire cette histoire d’un chien qui a pu être abandonné plus de 10 fois, et même 11 au total, avec son adoption qui n’aura pu durer que 4 mois.

Et en effet, il se trouve que ce chien n’arrête pas de partir de ces familles en réalité, et il se rend toujours au même endroit… dans son refuge ! Depuis, le personnel a bien compris que ce petit chien voulait finalement rester sur place, et ne voulait plus du tout quitter son domicile !