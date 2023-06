Attention à cette arnaque à la Rolex sur WhatsApp, de plus en plus de personnes sont concernées !

Une fois de plus, on peut dire que les arnaqueurs n'hésitent plus du tout à employer les grands moyens quand il s'agit de se faire de l'argent assez facilement...

Alors que l’on aurait pu penser que les arnaques allaient s’arrêter avec les toutes dernières informations que l’on a pu lire au sujet des dernières prises de la part des autorités, personne n’aurait pu penser que la situation allait pouvoir continuer de la sorte plus récemment.

Même si certains d’entre vous auront notamment pu penser que la fameuse application était sûre, et bien on a pu voir une très grosse arnaque qui circule et qui concerne justement de plus en plus de personnes…

le faussaire des montres rolex de #marcblata achète les montres rolex sur aliexpress a max 40€ et les vend à 350€ c'est une belle douille 😠 je crois bien que marc blata a une main dans cette arnaque et que ce soit lui ce compte qui vend ces fausses rolex https://t.co/Z1GDBvR9JS pic.twitter.com/KJAF6AYw5K — nour🇱🇧🇨🇦 (@nourfamily) July 6, 2020

La marque de montre de mise à mal à cause de cette très grosse arnaque !

Concrètement, si vous avez l’application WhatsApp installée sur votre smartphone, alors vous êtes concerné ! Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est justement impossible de savoir plus exactement combien de personnes ont pu être concernées, ce qui ne rend pas du tout facile la situation actuelle des choses, il faut bien se l’avouer…

Contrairement à tout ce que l’on aurait pu imaginer, même si certains n’imaginaient pas que la marque Rolex allait être concernée par une arnaque aussi folle, et bien la nouvelle vient tout juste de tomber !

Une nouvelle arnaque à la Rolex circule sur WhatsApp https://t.co/4rFPmf7Yx9 pic.twitter.com/CC6JERxNux — Actualités Suisse (@SuisseSUI) June 5, 2021

Bien évidemment, il convient de préciser que la fameuse marque de monts n’y est vraiment pour rien, et qu’elle n’a même rien fait pour pouvoir être directement concernée par cette arnaque. En revanche, en cette période de crise économique, on se doute bien que les arnaqueurs veulent pouvoir tout faire pour profiter de très belles proies qui ne demandent qu’à arrondir leurs fins de mois.

Malheureusement, comme vous allez le voir, cela pourrait très bien se retourner contre toutes celles et ceux qui voulaient essayer de s’en sortir avec notamment des montres à revendre, ou encore d’autres objets d’occasion…

Une utilisation frauduleuse de WhatsApp qui fait très mal !

Alors que de plus en plus d’utilisateurs se détournent justement des réseaux sociaux comme ceux du groupe Meta, à commencer en premier lieu par Facebook, il se trouve que les arnaqueurs ont justement décidé de frapper très fort en visant un concurrent de la marque, avec notamment WhatsApp !

En effet, avec notamment des messages qui sont lus en permanence sur le réseau social, contrairement à ce que l’on peut voir sur les arnaques sur les autres réseaux sociaux, cela pourrait bien mieux fonctionner !

Mais en ce qui concerne cette arnaque à la Rolex, il faut bien l’avouer : cette dernière est assez bien ficelée et pourrait bien vous concerner. Concrètement, avec notamment un nombre assez impressionnant de personnes qui ont pu prendre la parole à ce sujet sur les réseaux sociaux, on se doute bien que bon nombre de personnes ont même pu être arnaquées par ces arnaqueurs sans même s’en rendre compte encore une fois…

Une tentative de phishing avec de lourdes conséquences !

Comme on a pu le lire ici et là sur les réseaux sociaux, il se trouve que cette arnaque consiste tout simplement à se servir de la marque de montres en demandant de relayer un message à plus d’une vingtaine de contacts.

L’arnaque à la Rolex est particulièrement présente en ce moment !

Fort heureusement, depuis tout ce temps, la gendarmerie de Vaud en Suisse a été rapidement alertée. Même si on constate que l’arnaque a d’ores et déjà été ciblée, le porte-parole de la gendarmerie, en la personne de Christian Bourquenoud, alerte une fois de plus sur cette arnaque qui a déjà fait beaucoup de mal !