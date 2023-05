Une nouvelle arnaque à l’assurance habitation fait des ravages en France !

Il n’y a plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler d’une très grosse arnaque, et cela ne devrait pas être près de changer avec celle-ci. En effet, si vous vous trouvez dans une maison ou dans un appartement au sein d’une copropriété, vous êtes forcément concerné !

Alors que de plus en plus de personnes en France vivent dans des conditions toujours plus compliquées, on se doute bien qu’une arnaque comme celle-ci pourrait avoir de très lourdes répercussions.

Une perte d’argent considérable pour ces français !

Malheureusement, comme vous allez le constater, il arrive parfois que certains d’entre vous tombent dans le piège, de nous donc tout simplement décidé de prendre les devants pour essayer tant bien que mal de se tourner vers des solutions alternatives pour éviter cette arnaque. Bien évidemment, il est aussi possible que vous ayez la chance d’y échapper, mais les chiffres sont là et ils sont assez alarmants !

En effet, de plus en plus de personnes en France seraient notamment visées par une grosse arnaque à l’assurance habitation ! Si vous vous demandez de quoi il s’agit, alors vous êtes au bon endroit… En effet, face à une situation qui est assez déroutante, on constate que de plus en plus de français ont pu payer des sommes astronomiques qu’ils ne devaient pas régler, et qu’ils ne pourront d’ailleurs pas toujours récupérer par la suite.

Avec des témoignages qui ne cessent de s’accumuler sur la toile, on sait que les autorités sont bien entendu au courant, mais les démarches pour retrouver les différents auteurs de cette grosse arnaque sont encore assez fastidieuses à réaliser. Voici quelques conseils à suivre pour éviter de vous retrouver arnaqué à votre tour, comme cela a pu être le cas pour d’autres avant vous…

Attention à votre assurance habitation !

Si vous vous trouvez dans une copropriété, alors comme pour une habitation individuelle, vous n’êtes pas sûr de savoir que vous devez bel et bien avoir une assurance habitation. Même si les différentes formules des assurances peuvent amener à des services qui vont du simple au double, pour ne pas dire encore plus, certains gros arnaqueurs ne se sont pas privés pour en abuser.

En effet, devant une certaine méconnaissance des français qui ne savent pas vraiment qui contacter fait le cas d’un problème, que ce soir dans leur habitation ou dans celle de leur voisin concerné par un incident, les arnaques ont encore de très beaux jours devant elles…

Néanmoins, si vous ne savez pas encore comment vous protéger de cette horrible arnaque, c’est heureusement bien plus simple que vous ne pourriez l’imaginer. Dans les faits, il suffit surtout de vous demander si la prise de contact que vous avez de la part de votre assurance est légitime ou non. Une fois que vous aurez pu comprendre tout cela, alors vous vous rendrez compte que votre assurance habitation ne vous demandera jamais de faire un règlement par carte bancaire…

Des conflits possibles avec vos voisins !

Si cette arnaque peut faire des ravages sur votre compte en banque, elle est aussi très malicieuse car elle a aussi pu faire parler d’elle à cause des relations de voisinage détériorées.

En effet, avec notamment des fausses demandes de votre soi-disant assurance habitation qui vous demande de faire des remboursements pour des demandes non couvertes de la part de vos voisins, on imagine que dans certaines copropriétés, cela a pu avoir de très lourdes conséquences sur les bonnes relations entre les voisins.