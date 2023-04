Arnaque au CPF : vous pouvez perdre gros si vous avez tout dépensé !

Si de plus en plus de personnes ont pu consommer leur CPF ces tous derniers mois, on constate que les ennuis ne sont pas finis pour certains d’entre eux ! En effet, ces derniers mois auront été malheureusement le théâtre de plus en plus de scandales en tous genres autour de la formation.

Comme vous pouvez vous en douter, avec notamment un nombre encore et toujours plus impressionnant de personnes qui ont pu suivre des formations qui laissent parfois vraiment à désirer, la situation pourrait clairement se retourner contre les personnes concernées.

Un bon plan qui pourrait se retourner contre vous !

En effet, une nouvelle arnaque a pu sévir récemment sur les réseaux sociaux, et elle ne vise pas les personnes au hasard. Comme vous allez le voir, avec notamment de nombreux influenceurs qui ont pu voir simplement proposer des formations avec le CPF, il faut bien comprendre que la situation pourrait bien causer de vrais problèmes dans les jours et les prochaines semaines à venir pour toutes celles et ceux qui ont pu suivre des formations par le passé.

Comme vous allez le voir, il y a parfois des situations bien plus dramatiques que d’autres, avec notamment des personnes qui vont se voir peut-être contraintes de payer des sommes encore et toujours plus dingues à cause de la formation qu’ils ont pu suivre. Si cela peut paraître assez dingue au premier abord, on constate que les témoignages ne cessent de se multiplier et de prendre une ampleur assez importante.

L’Assemblee Nationale vient d'interdire à l’unanimité (61 pour-0 contre), dans une démarche transpartisane qui honore la démocratie française, la promotion des paris sportifs par des influenceurs auprès des mineurs. #influvoleurs @StephaneVojetta @ArthurDelaporte @ArnaqueCpf pic.twitter.com/BLJB2S6hix — Jul (@Julinthewood) March 30, 2023

Mais si on se doutait bien que les arnaques comme celle-ci allaient pouvoir perdurer, on peut dire que cette dernière va bien plus loin que ce que l’on aurait pu imaginer une seule seconde…

Une arnaque basée sur les influenceurs !

Comme vous l’avez sans doute vu dans les mesures ces derniers mois, il se trouve que les influenceurs ont pu être mis au centre de nombreuses affaires en tous genres, si bien que certains d’entre eux ont pu malheureusement vivre un vrai cauchemar avec notamment certains d’entre eux qui ne sont pas ben scrupuleux.

🤳 Pionnière en Europe, cette proposition de loi sur les #influenceurs est dédiée aux victimes de ces dérives, aux vigies citoyennes qui ont oeuvré pour alerter les pouvoirs publics. Nous sommes à leur côté. @collectifAvi @Audreylunique @ArnaqueCpf @SignalArnaques pic.twitter.com/zLOZytFW5f — Arthur Delaporte (@ArthurDelaporte) March 30, 2023

Il faut clairement avouer que si on avait pu entendre parler encore très récemment des arnaques de formation, cette fois-ci, le curseur va encore un peu plus loin, car on a pu constater que les personnes concernées ont pu malheureusement être de nouveau contactées par d’autres personnes sur les réseaux sociaux.

Cette vaste escroquerie consiste ni plus ni moins à se faire passer pour les autorités compétentes et qui pourraient suivre la consommation des crédits du CPF. Avec de nombreux influenceurs qui ont pu proposer par le passé des formations de la sorte, ces arnaqueurs en profitent alors pour prendre contact avec eux, et c’est alors ici que le piège se referme très rapidement. Bien entendu, dans ce cas précis, il va falloir redoubler de vigilance.

Un remboursement exigé, ne cédez pas à la menace !

Dans ces cas précis, les arnaqueurs vont alors tenter de dérober une somme correspondante à leur CPF, en se faisant bien évidemment passer pour des personnes qu’ils ne sont pas.

En revanche, si on sait d’ores et déjà que certains ont pu perdre déjà beaucoup d’argent de la sorte, il est fort probable que d’autres aient pu entendre parler de cette annonce pour prendre toutes les précautions qui pourraient bien être nécessaires. Une aubaine pour celles et ceux qui voulaient éviter des fins de mois encore assez difficiles en ce temps de crise économique !