Arnaque sur les réseaux sociaux : ce faux concours pourrait vous coûter très cher !

Une fois de plus, on sait d’ores et déjà que certains ne vont malheureusement pas pouvoir échapper à cette triste nouvelle…

A l’heure où de plus en plus de personnes peuvent se retrouver dans le besoin, on se doute bien que certains français n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts pour savoir comment s’en sortir… Bien que les aides sociales restent encore assez élevées pour celles et ceux qui sont dans le besoin, on imagine bel et bien que cela va pouvoir donner lieu à de vraies interrogations pour des millions de français.

Des arnaques qui flambent sur le web !

En effet, comme on peut s’en douter, personne n’est à l’abri d’une mauvaise nouvelle, et c’est exactement ce que l’on a pu voir ici avec cette arnaque qui fait de plus en plus de bruit. Il faut bien avouer qu’avec des situations financières qui ne font que d’être encore et toujours plus difficiles, vous allez très rapidement vous retrouver mis à mal par des situations assez complexes, il faut bien se l’avouer.

En revanche, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, même si certains d’entre vous vont réussir à être assez méfiant vis à vis de cette arnaque, vous pourriez très bien aussi vous rendre à l’évidence et avoir du mal à l’éviter… Pourtant, on peut dire qu’est prévention aura été clairement de mise ces derniers temps sur la toile, si bien qu’il est assez difficile de savoir comment on peut aujourd’hui identifier le vrai du faux.

Afin de ne pas vous retrouver dans une situation encore et toujours plus fâcheuse, nous avons donc voulu vous simplifier la tâche… Vous allez rapidement pouvoir remarquer que même s’il est assez facile de savoir où donner de la tête quand on s’intéresse de très près aux arnaques en cours, cela peut s’avérer être un vrai casse-tête pour d’autres…

Attention à ce concours qui peut vous jouer des tours !

Une fois de plus, c’est donc sur les réseaux sociaux que l’on a pu entendre parler d’une certaine situation qui va malheureusement concerner de plus en plus de français. Même si on a d’ores et déjà pu entendre parler de certaines arnaques par le passé, il faut j’en avouer que celle-ci risque bien de vous surprendre, il faut bien se l’avouer.

Alors que l’on a lu lire des rumeurs assez folles sur des concours sur le web, dont certains qui ont pu réunir plusieurs milliers de participants au total, celui-ci n’a rien de réel. D’ailleurs, c’est là où ce concours arrive à se démarquer de la masse : vous allez recevoir un message sur les réseaux sociaux pour vous faire croire que vous avez reçu un prix pour un concours.

L'arnaque de la semaine, c'est ce faux concours usurpant l'identité de Leroy Merlin vous promettant un barbecue pour la fête des pères. L'arnaque se propage majoritairement par WhatsApp. https://t.co/Yrq3SahLat pic.twitter.com/WtjGyGqs8k — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) June 10, 2022

Cela a le plus souvent eu lieu sur Instagram. Mais ne suivez pas cette information qui est en réalité frauduleuse ! En faisant quelques recherches, vous allez notamment remarquer que bon nombre d’internautes ont également pu être concernés par ce fameux concours, et pour cause : l’arnaque se multiplie partout sur la toile !

6 mois qu’il y a plus de nouvelles du concours et quand les gens commencent à balancer que c’est de l’arnaque, y’a un gagnant magique qui sort du ghetto de #soukainatwosisters.

Prennent vraiment les gens pour des cons! #poupettekenza #MagalieBerdah #sarahfraisou #millajasmine pic.twitter.com/wpDxf30T8w — moimoietmoi (@moimoietmoi75) September 26, 2022

Des frais de participation qui pourraient vous coûter cher…

Comme vous pouvez vous en douter, cette arnaque est assez magistrate et pourrait bien vous jouer des tours… En effet, si vous mourez à l’hameçon, et bien le gérant du concours pourrait alors vous demander de payer une certaine somme pour les frais d’envoi de votre cadeau.

Même si on se doute bien que certains d’entre vous vont réussir à flairer la petite arnaque, il se pourrait bien que d’autres n’arrivent pas forcément à réussir à comprendre qu’il s’agit bel et bien d’une fraude que vous allez devoir éviter par tous les moyens.