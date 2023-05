Arnaque à l’assurance : des milliers de français sont concernés, vérifiez vite votre situation !

Avec des arnaques qui sont encore et toujours plus vicieuses, on peut dire que celle-ci est assez bien placée !

Il y a parfois des nouvelles que l’on préférerait ne pas avoir à relayer, et c’est clairement le cas de celle-ci. Comme vous pouvez vous en douter, même si certains ne se privent pas pour prendre les devants et essayer de s’en sortir avec notamment des économies sur les courses ou sur d’autres postes de dépenses, en pratique, il faut bien dire que ce n’est pas toujours possible.

Avec la possibilité de faire de grosses dépenses à cause de l’inflation qui fait encore et toujours plus de bruit, on se doute bien que certains d’entre vous ne vont pas bien réussir à s’en sortir comme il se doit.

Des arnaques de plus en plus complexes !

Malheureusement, vous allez devoir apprendre à faire encore et roulure plus attention, car certaines arnaques assez insoupçonnées dont de plus en plus fréquentes sur le web, et cette arnaque est assez sournoise quand on y pense et qu’on peut voir qu’elle concerne de plus en plus de personnes. Si vous ne souhaitez pas être le prochain, alors les quelques lignes qui suivent sont faites pour vous et vous permettront tout simplement d’éviter le pire…

En effet, avec de plus en plus de personnes qui craignent malheureusement de ne pas avoir de remboursement de la part de leur assurance, on se doute bien que cela pourrait clairement donner lieu à des arnaques toujours plus folles et dingues avec le temps sui passe.

En revanche, cette arnaque qui vise de plus en plus de personnes en France peut très clairement donner lieu à des problématiques que personne n’aurait pu imaginer… Vous allez d’ailleurs voir que l’alerte a d’ores et déjà été donnée que les réseaux sociaux !

Attention, vous avez peut-être reçu un faux message de votre assurance !

Il n’y a rien de pire que de se retrouver face à une très grosse arnaque en cette période toujours plus difficile que l’on a déjà pu voir dans d’autres domaines. En effet, même si certains d’entre vous auront parfois tendance à se lancer dans des choix assez importants pour arrondir leurs fins de mois, il faut noter que cela peut aussi donner lieu à des problématiques plutôt étonnantes quand il s’agit de l’assurance.

⚠️ L’association "40 millions d’automobilistes" attire l’attention des conducteurs sur le tarif des réparations des bris de glaces et la prise en charge des dommages par les compagnies d’assurance ⤵️ https://t.co/yeMCdoYP7F — 40 millions d'automobilistes (@40MA) May 4, 2023

En effet, avec notamment de très grosses arnaques dont on a d’ores et déjà pu entendre parler par le passé, peu de personnes auraient pu penser notamment qu’on allait trouver des arnaques aussi fulgurantes.

Si vous avez des problèmes de santé, alors vous êtes particulièrement visé, notamment si vous attendez des remboursements dans les jours ou dans les prochaines semaines à venir. Avec une arnaque qui consiste à vous faire croire qu’il va falloir connecter votre compte en banque à votre assureur, cela a de quoi donner lieu à des arnaques qui peuvent aller très loin…

Si votre compte bancaire a été piraté, informez tout de suite votre banque ! Attention, votre signalement doit intervenir dans les 13 mois du débit frauduleux ! ⚠#cartedecredit #banque #finance pic.twitter.com/mWo5PKtDJP — INFINI ASSURANCE (@AssuranceInfini) April 25, 2023

Il faut vite contacter votre assurance en cas de doute !

Bien évidemment, il est tout de même tout à fait possible que votre assurance entre en contact avec vous pour des problématiques liées à votre situation actuelle.

Ceci étant dit, si vous vous rendez compte que c’est le cas, nous vous encourageons vivement à prendre contact avec votre organisme pour être sûr et certain de voir s’il y a un vrai problème ou pas.

En revanche, il faut tout de même savoir qu’en général, votre assurance devra éviter de vous demander vos coordonnées bancaires, ce que font généralement les arnaques à l’assurance ou dans bien d’autres domaines dans lesquels ils peuvent intervenir avec plus ou moins de succès…