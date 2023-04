Compteur Linky : ces français sont sous le choc, ils paient de fortes amendes à cause de ce petit détail !

A l’heure où l’inflation fait de plus en plus de bruit, et pourrait clairement vous permettre de perdre fortement en pouvoir d’achat, il faut prendre toutes les précautions possibles pour vous protéger… En effet, il est même assez fréquent de voir certaines personnes avoir beaucoup de mal à payer leurs factures ces derniers temps, et pour cause : avec des prix qui ont pu grimper en flèche, on se doute bien que cela pourrait mettre à mal des foyers qui peuvent avoir déjà perdu des milliers d’euros en une ou plusieurs années…

8 français sur 10 ont installé le compteur !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car si vous avez pu suivre l’actualité récemment, alors vous avez sans doute pu déjà remarquer que l’installation des compteurs Linky ne se passait finalement pas comme prévu pour toutes celles et ceux qui s’y opposent par le passé ! Ces dernières années, d’ailleurs, il faut bien le dire, le compteur Linky a pu être au cœur de l’actualité pour des scandales tous plus dingues les uns que les autres, si bien qu’il peut paraître assez difficile de savoir où donner de la tête quand on y pense…

Malheureusement, vous allez rapidement pouvoir vous rendre compte que si certains d’entre vous n’ont pas encore eu l’occasion d’installer un compteur Linky chez eux, cela pourrait bien virer au cauchemar ! En effet, bien que 8 français sur 10 soient aujourd’hui équipés des compteurs Linky, il y a tout de même une petite chance pour que cela ne soit pas directement votre cas de figure…

D’ailleurs, on a pu le voir pendant la crise sanitaire,où les compteurs Linky ont été au cœur de nouvelles polémiques chez tous les français qui n’avaient pas pu faire l’effort de faire l’installation de cet appareil…

🔴Coupures d’électricité : grâce au compteur Linky, Enedis envisage des délestages ciblant des catégories particulières de la population : célibataires sans enfants, personnes très âgées ou chômeurs pic.twitter.com/1bRZF8pWxX — l'Écho de la Boucle (@EchodelaBoucle) December 12, 2022

Attention, la situation devient incontrôlable pour ce couple…

Une fois de plus, c’est notamment dans les médias que l’on a pu découvrir une histoire assez hallucinante d’un couple qui a eu une petite mésaventure avec son compteur Linky, et force est de constater que cela pourrait malheureusement vous arriver également !

Ils sont passés à deux reprises, dont le 20 décembre où ils ont été très virulents. Ils affirmaient qu’ils n’avaient pas accès au compteur, ce qui est complètement faux !

En effet, il se trouve que l’on a pu voir que cette histoire assez folle pourrait bien concerner des millions de français, notamment pour toutes celles et ceux qui ont pu ne pas vraiment faire attention à leur installation de compteur. Désormais, ces derniers mois, on a notamment pu voir qu’il allait être possible d’avoir une amende dans le cas où le compteur Linky n’était purement et simplement pas installé…

🚧 #Armentières : Enedis raccorde les garages d'une résidence pour permettre l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 🚗Des travaux avec la technique @enedis de "réseau électrique auto"

1⃣ place de parking = 1⃣ @CompteurLinky

Une 1ère dans le NPDC ! #IRVE pic.twitter.com/hR7fa7uyjG — Enedis en Nord-Pas de Calais (@enedis_npdc) March 22, 2023

En revanche, ce couple ne s’attendait pas à découvrir que la société suédoise Vattenfall, chargée de cette installation, allait dire clairement qu’elle n’avait finalement pas accès à ce compteur. Mais qu’en est-il plus exactement au niveau de cette amende ? Allez-vous également concerné par cette histoire ?

Nous ne pouvons pas intervenir tant que nous ne voulez pas installer un compteur Linky. Vattenfall m’a certifié que c’était possible. C’est d’ailleurs grâce à ce fournisseur que j’ai su la date d’intervention des techniciens d’Enedis !

Un accès impossible au compteur Linky ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a malheureusement que 3 textes de lois qui encadrent la situation actuelle… Bien que ce couple soit directement visé par une grosse amende, il est donc tout à fait possible que cette obligation légale puisse être mise à l’épreuve dans les prochains mois !

Une action sur mon compteur a privé d’électricité ma permanence et mon domicile en bloquant par la même occasion l’accès toute la nuit. Acte irresponsable dans le sens où il aurait pu avoir des conséquences fâcheuses (impossibilité de rentrer et récupérer un traitement médical). pic.twitter.com/Mpn2p4VBxm — Véronique Guillotin (@VGUILLOTIN) March 11, 2023

Quoi qu’il en soit, c’est le moment ou jamais pour vous de bien vérifier que votre compteur est bien accessible depuis l’extérieur, et que vous avez bien une installation de compteur Linky dans votre logement pour échapper à cette grosse amende qui pourrait bientôt arriver…