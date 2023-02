Compteurs Linky : on sait enfin comment faire baisser votre facture avec ces astuces exclusives !

Alors que la bataille fait rage dans certains foyers en France pour pouvoir essayer de payer son énergie moins cher que prévu, il se pourrait bien que la situation soit un peu meilleure dans les jours à venir pour une situation assez inédite… En effet, alors que certains auraient notamment pu penser que l’énergie allait augmenter pour tous les français, on a constaté clairement que cela allait donner lieu parfois à de vraies surprises.

Des factures d’électricité qui sont très difficiles à encaisser !

Si certains français se sont clairement résolus à payer leur facture d’électricité plus cher cette année, et notamment depuis déjà quelques jours depuis que l’on a pu connaître l’augmentation du tarif réglementé, il se pourrait bien que la crise prenne une ampleur assez considérable.

En effet, en tant que particulier, vous avez certainement d’ores et déjà entendu parler de ces augmentations assez dingues et impactantes, et il se pourrait bien que la situation soit de pire en pire si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires. Mais alors, comment faire pour s’en sortir et essayer de payer sa facture d’électricité un peu moins cher qu’avant ? Et bien, la réponse se trouve peut-être tout juste sous vos yeux, mais allez-vous pouvoir vraiment en profiter ?

Dans la réalité, cela sera uniquement le cas si vous avez pu d’ores et déjà avoir un compteur Linky chez vous, ce qui devrait clairement être le cas ! En revanche, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire installer un tel compteur chez vous, alors vous allez devoir prendre les devants, et rapidement accepter cette installation pour bénéficier de cette astuce pas tout à fait comme les autres…

Et si les compteurs Linky pouvaient donner lieu à une baisse de votre facture ?

Si certains d’entre vous ont d’ores et déjà pu se lancer dans des tentatives pour pouvoir essayer de faire baisser leur facture, voici qui devrait vous intéresser ! En effet, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que l’on a notamment pu voir sur de nombreux sites web des occasions de s’en sortir avec par exemple des solutions qui consistent à mettre un second pull, à éviter d’allumer les lumières, ou encore d’autres conseils, mais cela ne sera pas toujours suffisant.

En effet, il se pourrait bien qu’il y ait une toute nouvelle façon de faire des économies avec votre compteur Linky, alors pourquoi ne pas en profiter si vous le pouvez ? Voici quelques astuces qui pourraient bien tout changer pour vous…

Voici les astuces à retenir pour réduire votre consommation d’électricité avec Linky

Si vous voulez en savoir un peu plus sur le fait de pouvoir ou non faire des économies avec votre compteur Linky, voici les astuces à découvrir :

Demandez à modifier le compteur

Vous pouvez très bien demander une modification de votre compteur Linky, notamment pour que la consommation soit plus facilement régulée. Cela peut se faire dès la première installation.

Suivez votre consommation en direct

Peu de gens le savent, mais il est bel et bien possible de suivre votre consommation en direct avec votre compteur Linky, et cela, dès la première installation de votre compteur.

Utilisez des applications tierces

Enfin, comme vous pourrez le voir, il est même possible d’avoir, si vous le souhaitez, des applications comme EDF et moi qui peuvent être assez pratiques pour suivre des modifications et une utilisation…