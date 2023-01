EDF : voici le tarif à choisir en priorité pour éviter l’augmentation de 15% en février !

Alors que l’on ne cesse de parler dans l’actualité de la flambée des prix, il se pourrait bien que vous ayez une très mauvaise surprise sur votre facture dans les tous prochains jours. En effet, pour ainsi dire, avec de plus en plus de français qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, on sait déjà très bien que certains foyers vont avoir beaucoup de mal à prendre les devants et à trouver le moyen de payer leur facture d’électricité moins cher.

Des français qui souffrent à cause du prix de l’électricité !

Pour bien s’en rendre compte, il suffit de se rendre sur les différents sites de comparateurs d’énergie et de voir les différentes demandes qui n’ont finalement jamais été aussi nombreuses qu’en ce moment.

Mais comment s’y prendre quand on sait que certains français n’arrivent pas toujours à comparer les différentes possibilités qui s’offrent à eux ? Alors que l’on aurait pu très bien penser que cela allait s’arrêter là, les fournisseurs d’énergie ont pu se trouver rapidement pris au dépourvu face aux toutes dernières annonces du gouvernement.

Comme vous allez le voir, il se trouve par ailleurs que si votre contrat EDF pourrait bien vous réserver de bonnes surprises, cela peut aussi être tout le contraire si vous ne faites pas vraiment attention à tout cela. Et pourtant, il y a notamment trois contrats qui peuvent faire toute la différence et vous permettront de ne pas subir une flambée des prix impressionnante…

Un cauchemar pour ces foyers qui vont subit une augmentation de 15% !

Si on pensait avoir tout vu en ce qui concerne le prix de l’énergie, on peut dire que personne ne s’attendait à voir une flambée des prix aussi impressionnante pour ce mois de février. En effet, il se pourrait bien que votre facture EDF grimpe très rapidement en flèche, et ne vous permette pas d’avoir assez d’électricité dans les prochaines semaines.

Mais allez-vous devoir vraiment faire attention à toute l’électricité que vous allez pouvoir consommer ? Et bien, si vous voulez vraiment échapper à cette augmentation assez vertigineuse, il y a un moyen de parvenir à vos fins qui pourrait bien tout changer…

Ces trois options pourraient changer votre quotidien avec EDF

Si l’on sait aujourd’hui que certains d’entre vous ne se privent pas pour prendre les devants et aller vers de nouveaux fournisseurs d’énergie, ils pourraient rapidement le regretter ! En effet, voici les trois forfaits à prendre en compte pour lutter contre la hausse de l’énergie :

L’option de Base

Question #Linky :

Mon voisin dispose d'un contrat réglementé chez EDF « Base ». Il m'a demandé de vérifier un truc sur son installation, et j'ai découvert en parcourant les index ces quatre valeurs.

Quelqu'un sait à quoi ça correspond ?

(il a aussi un index « base »)

Poke @enedis pic.twitter.com/QctBP9KS8s — L3 G33K (@L3G33K) October 12, 2022

Cette option vous permet d’avoir un prix au kWh de 17 centimes seulement, sans qu’il n’y ait de distinction pour le jour comme pour la nuit ! Mais est-ce la meilleure solution si vous restez toujours chez vous ?

L’option des Heures pleines – heures creuses (HP/HC)

Je lis beaucoup "faire tourner ses appareils la nuit en tarif #EDF Heures Creuses "…

OUI…Faudrait DÉJÀ avoir un contrat EDF "double tarif" (Hr creuses & Hr pleines).

Type de contrat jamais proposé presque… LOL #Ecowatt #CoupuresElectricite #ConsoElec #Linky pic.twitter.com/rAhyrsN5kf — Hassein KLAA (@Hassein_K88) December 5, 2022

Si cette option pouvait paraître assez intéressante il y a tout juste quelques années, il faut tout de même faire quelques calculs, car certains ont notamment pu relever que le tarif du kWh pourrait rapidement grimper jusqu’à 18 centimes d’euros, ce qui ne sera pas en votre faveur, bien au contraire…

L’option Tempo

Changement de look sur la présentation applicatif EDF… pour l’offre TEMPO ! pic.twitter.com/Y8ESxApNAj — France Electrique (@FrancElectrique) December 17, 2022

Pour terminer, vous pourrez très bien opter pour l’option Tempo dans certains cas précis ! Concrètement, même si cette option est assez peu coûteuse car elle ne va pas jusqu’à 12 centimes par kWh, il faut prendre conscience que vous ne pourrez pas en profiter partout !