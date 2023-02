Facture d’énergie : attention, les prix augmentent et on connaît enfin les nouveaux tarifs pratiqués !

Les tarifs réglementés sont en train d’augmenter, et malheureusement, cela ne devrait pas vous plaire ! En effet, avec de plus en plus de français qui vivent dans des conditions parfois difficiles, on se doute bien que l’augmentation du prix de l’énergie peut avoir des répercussions assez importantes pour eux.

Et pour cause, en cet hiver, certaines régions en France sont assez glaciales, bien que l’on dise que l’hiver de cette année soit finalement assez doux par certains endroits.

Des mauvaises nouvelles en pagaille depuis le mois de janvier…

En revanche, si on savait déjà que les français pouvaient parfois avoir du mal à supporter les augmentations, on peut dire sans trop se tromper que cette nouvelle arrive en réalité au pire moment ! En effet, avec notamment les grèves en ce moment qui font rage avec la réforme des retraites, on se doute bien que l’augmentation des prix de l’énergie va pouvoir contribuer à ce ras le bol généralisé en France.

Mais quelle est la somme qui va pouvoir être ajoutée concernant le nouveau tarif réglementé de l’énergie ? Et bien, pour le savoir, il va falloir faire très attention à la formule que vous avez, mais aussi aux différentes factures que vous allez pouvoir recevoir dans les tous prochains mois.

En effet, si certains français vont avoir la chance d’être épargnés par ces augmentations assez terribles, on sait déjà par avance que cela ne sera pas du tout le cas pour tout le monde !

Les factures d’énergie viennent justement d’augmenter !

Mauvaise nouvelle si vous avez prévu de vous installer et de prendre votre indépendance dans les tous prochains mois : les tarifs réglementés viennent d’augmenter, et on peut dire que cela risque vraiment de faire un vrai coup de massue à celles et ceux qui avaient déjà pu établir un vrai budget. En effet, il faut d’ailleurs d’avoir tous les ans, ce tarif est de nouveau évalué pour le 1er février.

Capital nous explique que nous avons évité une hausse de 100% de l’électricité grâce au bouclier tarifaire du gouvernement, donc l'augmentation ne dépassera pas 15% ! Ben voyons !

Alors qu’il ne devrait même pas y avoir une augmentation !https://t.co/fwOPsu73lZ — Blemont Denis (@BlemontD) January 23, 2023

Si celles et ceux qui connaissent déjà très bien les différents rouages liés à l’énergie, notamment avec le TRV (ou tarif réglementé de vente d’électricité) ou encore la CRE (Commission de régulation de l’énergie) qui peut proposer un tarif validé par le gouvernement, on ne pensait pas que celui-ci allait être aussi important.

Pour ainsi dire, avec le conflit en Ukraine qui dure depuis maintenant près d’un an, les choses n’ont pas pu s’améliorer, et on a donc appris que la facture allait être très salée cette année… En effet, tout le monde annonce d’ailleurs que le prix va augmenter de 15% pour ce mois-ci : un drame pour toutes les familles qui ne pensaient pas devoir subir une annonce aussi terrible…

"On a subi l'augmentation des matières premières et là, l'énergie nous fusille." ➡️ Des factures d'électricité passées de 3 000 à 15 000 euros par mois. Catherine et Thierry Maillard, boulangers, luttent pour la survie de leur commerce. pic.twitter.com/ZncjF10zco — Telematin (@telematin) January 30, 2023

Le gaz est aussi concerné !

SI on savait que la facture d’électricité allait pouvoir augmenter d’une façon assez impressionnante, on peut dire aussi que le gaz est directement concerné par cette situation. En ce qui concerne le fameux bouclier tarifaire dont on a pu parler, on peut heureusement dire que le fameux TRV a tout de même un mérite…

En effet, c’est notamment ce tarif qui permet à des millions de français de pouvoir éviter de subir des augmentations encore plus faramineuses que celles que l’on a pu découvrir encore très récemment. Fort heureusement, on sait que si vous bénéficiez de ce tarif réglementé, la facture ne devrait pas aller au-delà de ce pourcentage qui est déjà assez important.