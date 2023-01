Retraite : on connaît enfin le montant des pensions pour un salaire de 2000 euros !

Il ne se passe décidément plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler du sujet des retraites… Comme vous pouvez vous en douter, si de plus en plus de français ne cessent de se poser de sérieuses questions sur les retraites, avec notamment une réforme qui pourrait bien tout changer, force est de constater que cela pourrait bien avoir des répercussions assez dingues.

Un sujet très épineux pour le gouvernement !

Malheureusement, si certains d’entre vous ont d’ores et déjà eu l’occasion de penser plus ou moins à leur future retraite, il est tout à fait possible que d’autres soient parfois dans des situations bien plus difficiles, avec notamment des pensions qui ne seront pas toujours à la hauteur de leurs espérances. Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir les dernières informations sur les retraites qui font froid dans le dos.

https://www.tiktok.com/@lejtdetiktok/video/7188959563016654085

En effet, bien que le gouvernement ait pu récemment communiquer sur une certaine revalorisation des retraites, il est fort probable que vous ne sachiez pas vraiment comment vous y prendre pour savoir combien vous allez pouvoir toucher désormais. Alors que certains français vivent dans des conditions toutes plus complexes les unes que les autres, vous avez tout intérêt à vous poser des questions pour savoir combien vous allez toucher…

De nouvelles cotisations pour ceux qui partent à la retraite…

Si on avait pu penser que la réforme des retraites allait arrêter de faire parler d’elle, on peut dire que ce début d’année repart vraiment en fanfare ! Bien que certains membres du gouvernement aient déjà pu s’exprimer sur le sujet pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’ils pensent, c’est aussi dans la rue que l’on a pu découvrir que certains français ont pris la parole pour dire ce qu’ils en pensaient.

En revanche, peu de personnes ont pu prendre la parole pour dire plus directement ce qu’ils avaient pu imaginer concernant la revalorisation des pensions pour les retraités. Concrètement, si vous avez pu avoir un salaire de 2000 euros par mois, que se passera-t-il pour vous quand vous allez pouvoir passer à la retraite ? Et bien, cela pourrait bien vous réserver des surprises si vous ne vous êtes jamais posé de vraies questions à ce sujet…

La pauvreté des retraités au Danemark. Arrêtez de dénoncer les Français qui partent plus tôt en retraite ! C’est sur le meilleur qu’il faut s’aligner, pas sur le pire ! Que l’Europe commence par lutter contre l’évasion fiscale massive avant d’appauvrir les travailleurs #retraites pic.twitter.com/5DdWg2xo4r — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) January 25, 2023

Un calcul à réaliser pour être sûr du résultat !

SI vous voulez être sûre et certaine de ne pas vous tromper dans ce calcul, il va falloir prendre les devants et vous y prendre peut-être à deux fois. Concrètement,s i vous avez par exemple un salaire de 24000 euros net, alors vous allez devoir le multiplier par 50%, puis par 172/172.

Vous devriez alors arriver à un résultat de 1493 euros net par mois. Concrètement, cela vous donne accès à près de 1500 euros, même s’il faut bien dire que cela peut parfois être plus ou moins important si vous avez eu un salaire plus élevé pendant quelques années.

Les Français sont attachés à préserver notre système des #retraites par répartition. Avec 1,8 actifs qui cotisent pour un retraité, une réforme s'impose! Mais des points sont à améliorer: les carrières longues, la pénibilité et le temps de cotisation des femmes. #le7930Inter pic.twitter.com/idrbpcRhH2 — Rachida Dati ن (@datirachida) January 26, 2023

Avec notamment un départ à la retraite qui peut clairement changer dans les semaines à venir si la réforme des retraites est vraiment adoptée, il se pourrait bien que tout change si vous n’avez pas encore pu avoir vos 172 trimestres disponibles pour avoir votre pension complète ! Si vous vous trouvez dans ce cas précis, alors il est préférable de faire quelques savants calculs pour être sûr et certain de vous en sortir à ce sujet !