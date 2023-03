Retraite : de plus en plus de français essayent de partir pendant un arrêt maladie, mais est-ce légal ?

En effet, avec des français qui n’en peuvent plus de devoir travailler pour certains d’entre eux, on se doute bien que la colère n’a pas fini de s’estomper. En revanche, dans ce cadre pas tout à fait comme les autres, et bien, il semblerait que certains aient purement et simplement décidé de frapper assez fort…

Des travailleurs en mauvaise santé en France…

Comme vous pouvez vous en douter, la situation est d’ailleurs telle que certains d’entre vous pourraient bien avoir de l’inspiration avec les quelques lignes qui vont suivre. En revanche, il faut tout de même bien avoir conscience que quelle que soit votre prise de décision à venir, et bien cette dernière doit pouvoir se faire avec le plus de conscience possible.

Il s’était dommage dès lors de choisir de vous lancer dans une procédure de demande de retraite et de regretter ensuite votre geste. Parmi les différences majeures que l’on peut avoir l’occasion de retrouver à l’heure actuelle, on se rend finalement compte que cela peut s’avérer être plus simple que prévu pour des millions de personnes en France qui souhaitent aujourd’hui partir à la retraite.

En effet, il se trouve que certains semblent être prêts à tout pour partir à la retraite dans des conditions qui ne sont pas toujours les plus optimistes, mais qui peuvent être parfois nécessaires pour des raisons de santé notamment.

🔴 “Les jeunes ne veulent pas travailler !” Dans cette petite ville bretonne de 9000 habitants, entre 1000 et 2000 manifestants se mobilisent contre la réforme des #retraites. Mais tout le monde ne partage pas cette révolte.#EnvoyéSpécial pic.twitter.com/HbRFyDk6mg — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 9, 2023

Si vous vous trouvez par exemple dans le cas d’un arrêt maladie, comme cela a pu être d’ores et déjà le cas pour des millions de personnes en France par le passé, alors la question mérite très clairement d’être posée à ce jour…

Un arrêt maladie pendant la retraite, est-ce possible ?

Alors que de plus en plus de personnes en France n’arrivent pas à joindre les deux bouts, on constate que les situations économiques et personnelles de certains travailleurs n’ont finalement jamais été aussi difficiles à vivre et à supporter. Et pourtant, avec de plus en plus de personnes qui vivent un vrai cauchemar au quotidien, notamment avec une santé qui peut vraiment se détériorer, on est clairement en droit de se poser des questions sur les arrêts maladie.

Dans certains cas, certains travailleurs ne se privent d’ailleurs pas forcément de se mettre en situation d’arrêt maladie bien avant la retraite, notamment pour avoir l’occasion d’avoir une paye sans pour autant avoir l’opportunité de pouvoir partir à la retraite.

Mais finalement, peut-on vraiment partir à la retraite pendant que l’on se retrouve dans une situation d’arrêt maladie ? Et bien, dans la réalité, on constate que cela dépend de leur caisse de retraite, mais pour être bien transparent, cela n’est pas forcément impossible ! Bien entendu, il peut tout de même y avoir des effets collatéraux que vous devriez bien prendre en compte…

Dans un village du Var, le casse-tête des agents municipaux en arrêt maladie. Et, avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas près de s'arranger. Solution envisagée ? L'augmentation des taxes ! pic.twitter.com/TQfldWHBrJ — Sylann (@sylanalys) March 13, 2023

Attention à la baisse de vos revenus !

Et oui, comme vous pouvez vous en douter, si vous ne faites pas assez attention , alors dans ce cas de figure, et bien, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation assez difficile à vivre ! En effet, concrètement, on sait d’ores et déjà que les revenus de personnes qui partiront en arrêt maladie à la retraite auront alors des revenus impactés directement.

Si vous souhaitez pouvoir éviter tout cela au maximum, il faut donc essayer de prendre les devants, notamment en essayant de vous tourner vers des solutions alternatives pour la retraite…