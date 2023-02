Retraite : on sait enfin combien gagnent ces célébrités et c’est hallucinant !

A l'heure où de plus en plus de français se plaignent de la retraite et de la réforme qui pourrait arriver, on se doute bien que certains peuvent avoir parfois plus d'argent que d'autres...

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre un nouveau scandale assez hallucinant en ce qui concerne les retraites des uns et des autres ! Il faut dire que depuis maintenant quelques mois, on constate que la situation a pu malheureusement arriver à poser de plus en plus de problèmes chez des millions de français. Pour vous en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir comment il est possible de voir la réforme évoluer, avec notamment une grève qui est bientôt prévue et qui pourrait tout changer…

Une réforme qui ne passe pas pour les français !

En revanche, dans ce cadre bien précis, il faut tout de même noter que l’on ne parle pas toujours de tout le monde, et notamment des personnalités ! D’ailleurs, dans le cadre de cette réforme pas comme les autres, il faut bien dire que nous avons entendu que très peu de personnes connues prendre la parole ou dire très haut et fort ce qu’elles pouvaient penser de la réforme des retraites que le gouvernement est en train de mettre en place.

En effet, les pensions de retraite concernent aussi les célébrités en France, et il se pourrait bien que vous ayez alors de grandes difficultés à trouver une solution pour vous en sortir dans le cadre de cette réforme. Mais si vous lisez ces quelques lignes, c’est à priori que vous n’êtes pas une célébrité, et que vous n’êtes pas concerné par cela.

En revanche, vous avez peut-être envie d’en savoir plus sur le sujet, notamment si vous avez une personne assez proche qui peut être considérée comme une célébrité et qui s’intéresse de très près à la retraite !

Les célébrités ont un statut très particulier !

Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que les célébrités ont un statut qui n’est pas vraiment comme les autres ! Et pour cause, avec des années où on constate que les célébrités peuvent gagner des sommes toutes plus dingues les unes que les autres, et d’autres fois où cela peut s’avérer être bien plus difficile, nul ne doute que cette réforme pourrait bien tout changer pour eux.

On a récemment pu entendre parler notamment de la retraite d’une ancienne célébrité qui avait pu lui rapporter près de 1000 euros par mois, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui est très loin du train de vie qu’elle pouvait mener quand elle gagnait bien plus d’argent. Bien que certaines assurances permettent aussi de pouvoir renforcer les gains que l’on peut gagner à la retraite, il faut bien avouer que cela n’est pas toujours très suffisant.

Par ailleurs, les personnalités sont assez peu nombreuses à communiquer sur les retraites qu’elles peuvent gagner…

Je dois être à 3 100 euros par mois, c’est une très belle retraite, mais effectivement, par rapport à toutes ces années… J’ai commencé à bosser à 17 ans et j’en ai 66 ! Je trouve ça formidable parce que je n’ai pas jeté l’argent par les fenêtres, et j’ai capitalisé pour m’acheter un appartement !

Des retraites qui peuvent changer du tout au tout !

C’est dans le tout dernier numéro du journal Pleine Vie que l’on a pu retrouver quelques personnalités comme Geneviève de Fontenay prendre la parole pour en dire plus sur leur retraite.

Bien que les montants évoqués ne soient pas toujours très faramineux, cela a de quoi clairement donner un peu plus de transparence sur ce que l’on aurait pu penser.

Je touche dans les 2 500/3 000 euros par mois !

Par ailleurs, certaines personnalités comme Christine Bravo ou Philippe Chevallier ne se sont pas encore privées pour communiquer sur le sujet, et notamment sur le fait qu’ils avaient parfois encore des crédits en cours !