Retraite : grosse déception, voici le montant de votre retraite si vous avez un salaire de 2000 euros !

A l'heure où de plus en plus de français sont inquiets pour leur avenir, on peut dire que cela pourrait bien tout changer...

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler de la réforme des retraites, mais également des prises de décision de la part du gouvernement qui peut parfois prendre des décisions encore et toujours plus contraignantes concernant certains travailleurs. En effet, il se trouve que certains ne se privent pas pour essayer de gagner encore et toujours plus d’argent, mais cela peut parfois se faire au détriment d’autres français !

Une retraite qui pourrait faire très mal !

On imagine que la raison est d’ailleurs assez simple, car on constate que de plus en plus de personnes n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts ! En revanche, si certains auraient pu penser que les français allaient s’arrêter de protester, et bien c’était sans compter sur des millions de personnes qui ne se privent plus pour dire haut et fort ce qu’elles peuvent penser… D’ailleurs, on a pu le voir ces derniers temps, avec notamment de grosses réactions qui ont pu faire parler d’elles sur les réseaux sociaux mais aussi dans les médias !

Comme vous pouvez vous en douter, si de plus en plus de français se plaignent d’ailleurs de la situation actuelle, et bien cela pourrait encore une fois empirer dans les années à venir si on en croit la réforme des retraites qui pourrait bientôt entrer en vigueur pour des millions de Françaises et de français !

Dans ce contexte pas comme les autres, il peut être très important de bien comprendre combien vous allez pouvoir toucher en tant que futur retraité, notamment en fonction de votre salaire ! Concrètement, si vous avez pu gagner 2000 euros par mois, il se pose la question de savoir combien vous allez pouvoir gagner une fois que vous serez à la retraite…

🔴 ALERTE INFO#Retraites : le Sénat [majoritairement LR] vote l'extinction de 5 régimes spéciaux (RATP, IEG, Banque de France, Cese et clercs de notaires) Mais maintient le régime spécial des sénateurs dont le montant de la pension de retraite est en pic.twitter.com/bkhHtGdOn2… https://t.co/OMjBZwijAe — Cogito ergo sum (@Libre_Insolent) March 5, 2023

On connaît enfin le montant d’une retraite pour un salaire de 2000 euros !

C’est un vrai cauchemar qui n’est pas près d’en finir pour ces millions de français qui sont pris au dépourvu avec cette toute nouvelle réforme ! En effet, si on aurait pu penser que celle- ci n’allait pas être adoptée, il semblerait que la colère gronde encore et pourrait bien faire de plus en plus de bruit. Depuis déjà quelques mois, on a d’ailleurs pu constater sur les réseaux sociaux que bon nombre de personnes ont tout simplement décidé de calculer leur retraite…

Il est vrai que si vous avez envie de partir bientôt à la retraite et que vous avez une retraite à taux plein prochainement, et bien, vous allez rapidement vous rendre compte que ce montant pourrait bien ne pas vous faire très plaisir, car il est assez bas ! En effet, si vous aviez un salaire de 2000 euros, et bien, vous ne pourrez pas avoir une pension supérieure à 1493 euros au total…

#Retraites présenter la #capitalisation comme antisociale alors qu’a elle seule la #répartition ne peut pas financer de belles retraites relève du déni. #PouvoirAchathttps://t.co/4DLBu6WY3N pic.twitter.com/Y0t4NRstbb — Institut économique Molinari (@iem_molinari) January 22, 2023

Voici le calcul à réaliser pour calculer votre retraite !

Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que la retraite peut être très différente d’une personne à une autre, et c’est d’ailleurs là l’un des gros problèmes qui est soulevé aujourd’hui par certains d’entre vous !

🎙️"La retraite à 60 ans ça a été financé par de la dette !"@ThierryBreton, Commissaire européen au Marché intérieur et à l'Industrie. #Retraites #FaceÀFace pic.twitter.com/AzYewibJDc — RMC (@RMCInfo) March 13, 2023

Toutefois, si vous voulez pouvoir calculer votre retraite, voici le calcul que vous allez devoir réaliser : vous devrez prendre votre salaire net annuel x 50% x 172/172. Si vous avez des difficultés à faire ce calcul, n’hésitez pas à consulter des outils en ligne de simulation de retraite !