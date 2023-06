Attention, la réforme des retraites va vous impacter dès le mois de septembre, vérifiez vite ces informations !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de la réforme des retraites et de tout ce que cela peut impacter de près ou de loin. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le sujet fait encore largement débat, et que la grève du mardi 6 juin à même été un nouvel événement qui a très fortement pu impacter le gouvernement. En revanche, on ne pensait pas que la réforme des retraites allait pouvoir avoir un impact aussi important sur ce que l’on a pu voir très récemment…

Une réforme des retraites qui pourrait tout changer…

En effet, alors que la plupart des grands médias ne parlent que des manifestations autour de la réforme des retraites, dans les faits, on constate que peu de personnes ont pu prendre le sujet de fond et penser à traiter des pensions qui allaient pouvoir être impactées.

Bien que l’on aurait pu imaginer justement que le gouvernement allait communiquer davantage sur le sujet, le débat a été mis à mal, à tel point qu’il est aujourd’hui assez difficile de savoir où donner de la tête sur le sujet.

Autrement dit, même si vous pensiez avoir tout vu en ce qui concerne la réforme des retraites, les quelques informations qui suivent vont vous permettre d’y voir un peu plus clair sur le sujet, si bien que cela pourrait vraiment donner lieu à une revalorisation qui va vous faire plaisir. Toutefois, si vous n’en avez pas encore entendu parler dans les médias, cela peut être tout à fait compréhensible !

En effet, avec une décision qui ne va pas avoir d’impact directement, mais bien dans quelques mois, on se doute bien que le programme risque de changer si la situation évolue en fonction de la réforme des retraites…

Voici la revalorisation tant attendue pour ces retraités !

Si vous avez aujourd’hui la chance d’être à la retraite, et bien, il y a peut être une très bonne nouvelle qui vous attend dans les quelques mois qui viennent ! En effet, la nouvelle vient de tomber, et cela pourrait bien faire plaisir à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se féliciter d’avoir beaucoup d’argent chez eux…

Pour bien vous rendre compte de la situation, il faut notamment savoir que la réforme des retraites ne prévoit pas que d’impacter les travailleurs, mais aussi les retraités ! C’est notamment dans ce cadre précis que l’on a pu remarquer que ce sont plus d’un million de personnes, et plus précisément 1,8 million de pensions, qui allaient pouvoir être revalorisées.

SI vous vous demandez encore à l’heure actuelle ce que cela va pouvoir changer pour vous, voici tous les détails que l’on vous raconte !

Une augmentation qui va vous permettre de souffler un peu !

Si on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous ne vont pas bien apprécier le fait de ne pas être concerné par cette modification des retraites, ce n’est peut être qu’une question de temps !

En effet, il faut savoir qu’il y a notamment une augmentation qui est prévue, et qui peut s’élever en moyenne à 70 euros pour les retraités. Avec une première phase qui va débuter dès le mois de septembre, il y a même une seconde phrase qui devrait débuter en été 2024 : il va donc falloir être patient !