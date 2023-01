Arnaque au chien sur les réseaux sociaux : ce message peut vous faire perdre gros !

Il ne se passe plus une seule journée depuis le début de l’année sans que l’on ait pu entendre parler de toutes nouvelles arnaques, et force est de constater que la situation ne semble pas encore être en train de s’arranger.

Si vous avez l’habitude de fréquenter les réseaux sociaux, alors vous n’êtes pas sans savoir qu’il met parfois des situations où certains en profitent clairement pour proposer des arnaques sans les présenter de cette façon.

Bien que cela puisse paraître assez anecdotique pour certains d’entre vous, il convient de rappeler que chaque année, des personnes en France et ailleurs dans le monde peuvent perdre des sommes assez hallucinantes à cause d’un vrai manque de vigilance sur la toile. Mais comment pouvez-vous savoir si vous êtes vraiment concerné par ce type de situations aujourd’hui ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par チワワ❤もなか (@chihuahuamonaka)

Un cauchemar pour les personnes qui vivent seules chez elles !

Ces dernières années, on peut dire que les réseaux sociaux auraient justement pu donner lieu à de sacrées surprises pour toutes celles et ceux qui peuvent vivre dans la plus grande des solitudes.

Si on avait pu penser que cela allait même parfois aller plus loin que cela avec des rencontres impromptues, cela est malheureusement arrivé pour certains qui ont alors vécu de vrais calvaires…

Par ailleurs, avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui a fait beaucoup de mal à certains, on peut dire que le moment n’aura malheureusement jamais été aussi critique que ce que l’on a pu connaître ces dernières années. Ainsi, il apparaît que certains arnaqueurs ont donc tout simplement décidé de faire des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ou encore Instagram, un terrain de jeu pour trouver de nouvelles victimes !

Vous êtes peut être directement concerné sans le savoir !

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’entendre parler de cette nouvelle terrible dans les médias, alors ce n’est qu’une question de temps ! Si aujourd’hui, nous ne savons pas encore exactement combien de personnes peuvent être directement concernés par ce fléau indescriptible, nul ne doute que les chiffres doivent être conséquents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Steven Bolt (@urbanartlife)

En effet, on sait très bien qu’avec un grand effet de masse, même si statistiquement peu de personnes peuvent se faire arnaquer, on se doute bien que cela représente tout de même des sommes assez importantes. Mais en quoi consiste cette arnaque frauduleuse qui ne cesse de se développer en ce moment sur la toile ?

Un cauchemar au bout du clavier…

Si vous avez un compte sur les réseaux sociaux, alors vous êtes peut être aujourd’hui en danger sans même vous en rendre compte ! En effet, on peut dire que cette petite arnaque est plutôt bien ficelée et pourrait même donner des idées à des arnaqueurs en herbe qui ne sauraient pas où donner de la tête. Bien que tout cela soit déconseillé, on sait malheureusement que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres se lancent…

"J'ai frappé ce chiot avec mon camion": une arnaque au chien renversé se multiplie sur Facebook https://t.co/ZLboneUeZT pic.twitter.com/IrWJeoUHxt — BFMTV (@BFMTV) January 13, 2023

Il s’agit du faux compte Ella Schmidt qui affirme avoir renversé un petit chiot sans faire exprès, et qui affirme l’avoir ramené chez le vétérinaire. Avec une demande d’argent à la clé pour pouvoir soutenir financièrement la personne responsable de ce dit acte, dans la réalité, il faut savoir que le chien n’a en réalité jamais existé, tout comme la personne qui affirme avoir pourtant écrit ce message après un accident tragique. Voilà qui devrait faire taire celles et ceux qui pensaient faire une bonne action dans les prochaines heures !