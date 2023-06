Arnaque autour des distributeurs de billets : attention à votre code de carte bleue !

Une fois de plus, celles et ceux qui ont besoin de récupérer des billets ne vont pas être aux anges. Devant de plus en plus de français qui vivent dans des conditions encore et toujours plus difficiles, on peut dire que la crise économique et l’inflation risquent de faire beaucoup de mal à certains d’entre vous.

En effet, vous n’êtes notamment pas sans savoir que certains d’entre vous pourraient parfois se trouver dans une situation qui est plus cauchemardesque qu’ils n’avaient pu se l’imaginer.

Encore une arnaque à connaître lorsque vous retirez de l'argent au distributeur ! Quelqu'un vient vous dire que la machine a un problème et commence à vous "aider" en récupérant un billet qui vous appartiendrait… https://t.co/sTh6g7p3tR pic.twitter.com/JHHweiE5K1 — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) December 20, 2021

De plus en plus de vols dans les grandes villes !

Si on a déjà pu lire tout et son contraire sur le web ces derniers temps au sujet de cette arnaque, on constate que les témoignages de français qui perdent des sommes astronomiques sont encore assez nombreux. Devant une affluence de plus en plus nombreuse des colis de billets et des codes de carte bancaire, on peut dire que l’ambiance n’a jamais été aussi tendue que cela.

Et pourtant, face à des arnaques comme celle-ci qui n’arrêtent pas de se multiplier avec le temps qui passe, on se doute bien que cela pourrait avoir des répercussions assez folles sur votre portefeuille. En revanche, si vous n’avez encore aucune idée de la façon dont il faut vous y prendre pour échapper aux plus grandes arnaques qui peuvent circuler sur le web, et bien cela devrait pouvoir vous alerter : la prochaine fois que vous aurez l’occasion de retirer des billets à un distributeur avec votre carte bleue, vous saurez qu’il faut redoubler de patience autour de vous, et surtout rester assez vigilant.

Une nouvelle arnaque au distributeur de billets découverte https://t.co/JqxuHH2wFa pic.twitter.com/3cLovkUY5D — Webissimo (@webissimo) March 8, 2016

En effet, même si on peut parfois avoir de très bonnes surprises et éviter de se retrouver face à des situations toujours plus impressionnantes ou les arnaqueurs ne se privent pas pour user de la violence, cela devrait vous aider grandement…

Une perte considérable pour ces français…

Devant de plus en plus de personnes en France qui se retrouvent complètement démunies, on se doute bien que les autorités ne vont pas mettre bien longtemps pour prendre les devants et pour réagir comme il se doit. En effet, même si on observe parfois des vols dans les grandes villes, il semblerait que la situation soit en train d’évoluer pour aller vers les plus petites et moyennes communes…

1. L'arnaque au distributeur de billets Consiste à installer des faux réceptacles à carte bancaire en plastique qui vont prendre la carte mais ne pas la rendre. Quand la personne piégée entre dans la banque signaler le problème, l’arnaqueur va récupérer son piège et la carte. pic.twitter.com/Mwu3Wk7wow — Jenaate 💸 (@ByJenaate) March 29, 2022

Ceci étant dit, ce n’est pas pour autant qu’il faut ignorer cette arnaque, même si vous vous trouvez dans un petit village au cœur de la France… Avec une situation alarmante qui pourrait vous faire perdre quelques dizaines, ou même des centaines d’euros dans les différents cas les plus extrêmes, cela pourrait clairement avoir des répercussions assez énormes, il faut bien se l’avouer.

En effet, cette arnaque est assez vicieuse, et on se doute bien que certains d’entre vous,même s’ils peuvent parfois redoubler de vigilance, vont pouvoir se faire arnaquer…

Les banques françaises réagissent violemment face à ces arnaques !

Alors que les distributeurs de billets de banque sont visés par ces arnaques, on se doute bien que les banques ne vont pas bien apprécier le fait de se retrouver au cœur d’une telle situation.

En effet, en copiant toutes les données de la carte bancaire dès qu’un utilisateur l’intègre, on imagine que cela va malheureusement donner une très mauvaise image des différentes banques qui sont concernées par cette fameuse arnaque. De quoi faire une mauvaise pub pour tous les organismes directement concernés !