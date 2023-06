Cette grosse arnaque a l’assurance vacances fait des ravages, attention à ne pas vous faire avoir !

Une fois de plus, malgré le fait que de plus en plus de personnes en France essayent tant bien que mal de pouvoir partir en vacances dans des périodes toujours plus difficiles comme celles que l’on vient de vivre, nul ne doute que cela pourrait donner lieu à des scandales assez alarmants.

D’ailleurs, on a pu le voir une fois de plus avec des scandales en tous genres qui ont pu impacter des français qui ont perdu des sommes assez astronomiques, il faut bien le dire.

Des vacances qui ne se passeront pas comme prévu

Face à une situation qui est encore et toujours plus difficile à vivre, les français qui sont dans le besoin sont parfois les personnes qui sont aussi les plus fragiles. Pour autant, il faut quand même savoir qu’il est aujourd’hui tour à haut possible de pouvoir bénéficier d’une assurance pour vos vacances, sans que cela ne soit une arnaque !

En revanche, avec un piège comme celui-ci qui pourrait bien se retourner contre vous, vous allez très vite voir que les arnaques à l’assurance pour les voyages risquent d’avoir le vent en poupe pendant encore très longtemps.

Ne souscrivez JAMAIS une assurance en achetant un billet d’avion, c’est une arnaque.

J’ai pris une assurance TOUS risques à 50€ (!) chez @AllianzTravelFR pour voyage au Japon.

Voyage impossible cause convocation.

Des heures à remplir un énorme dossier.

=> Rejet sans explication. pic.twitter.com/CvjQNeg3R5 — Debunker des Etoiles (@DeBunKerEtoiles) January 15, 2019

D’ailleurs, vous allez rapidement voir que la démarche est assez difficile à cerner, même si on a déjà pu voir que certains français ne se sont pas privés pour sonner la sonnette d’alarme. En effet, même si on pouvait penser que la situation actuelle des choses allait pouvoir s’arranger, cela n’a pas du tout été le cas dans les faits !

Vous allez très vite remarquer, en faisant quelques recherches complémentaires, que les français qui se retrouvent complètement pris au dépourvu à cause de cette arnaque à l’assurance voyage sont bien plus nombreux que vous auriez pu l’imaginer.

Les voyageurs visés par une arnaque bien ficelée !

Avec une tentative d’inscription sur des sites de voyage avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, cela pourrait bien se retourner contre vous et avoir de très lourdes répercussions par la suite. En effet, ces arnaqueurs ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin, avec des idées qui sont assez ingénieuses mais qui peuvent parfois laisser place à des problématiques que peu de personnes auraient pu imaginer.

Dans les faits, cette arnaque est d’ailleurs assez subtile, car elle vise ni plus ni moins à vous proposer de souscrire une assurance pour votre voyage, sans que cela ne soit véritablement le cas. Avec la promesse d’un remboursement à la clé en cas de mauvais temps, on se doute bien que certains voyageurs pourraient être tentés de souscrire à une telle offre, même si cette dernière est en réalité inexistante.

Depuis 1 an j’attends de @Go_voyages un remboursement de vol annulé de 382,67€ avec assurance annulation de 54€ toute les coordonnées plus RIB envoyés et ils nous balancent à la figure 78€ de remboursement, une arnaque, FAITES ATTENTION ⚠️ pic.twitter.com/a7Rxjgk3Ha — Cébé 🇫🇷 (@Jc_Dussse) May 9, 2023

Si on a pu voir des arnaques assez similaires par le passé, en revanche, on peut dire que cette passe arnaque pourrait bien donner lieu à des surprises assez folles pour celles et ceux qui voulaient partir cet été…

Vous êtes peut être directement concerné sans le savoir !

Avec des appels par téléphone qui n’ont pas encore fini d’être réalisés, et de plus en plus de personnes en France qui peuvent avoir souscrit à cette fameuse offre d’assurance voyage, il se pourrait bien que certains payent même cette assurance pour rien !

En effet, avec les prochaines semaines qui annoncent du beau temps dans une grande partie du territoire français, on se doute bien que l’intérêt pour cette assurance d’annulation de voyages pourrait bien ne plus durer très longtemps pour les arnaqueurs.