Arnaque à l’assurance maladie : ne répondez surtout pas à cette demande !

Alors que certains d’entre vous ont pu parfois se lancer dans des démarches pour essayer d’avoir des remboursements de l’assurance maladie, il se pourrait bien que vous ayez pu avoir affaire à une arnaque ! En effet, même si on constate aujourd’hui que de plus en plus de français se retrouvent complètement décontenancés face à une telle situation, il est clair que cela pourrait bien tout changer dans les semaines et dans les jours à venir.

Un vrai cauchemar pour ces français dans le besoin !

Comme vous l’avez sans doute vu, il se trouve que les français sont encore assez nombreux à se retrouver dans des situations assez difficiles à vivre, surtout à l’heure où l’inflation bat son plein et où la crise économique peut avoir de lourds impacts sur chacun d’entre nous. Et pourtant, il en faut parfois très peu pour essayer de prendre les devants et éviter de se faire avoir par de grosses arnaques.

‼️Alerte arnaque.

Aujourd’hui nouvelle arnaque par téléphone.

Je vous invite à bloquer le numéro par avance, ne surtout pas cliquer sur le lien et à contacter Ameli le plus possible pour les prévenir de l’arnaque et d’informer les administrés.

Prévenez aussi vos proches pic.twitter.com/lMXm8OhWJV — ✨Tata Gilda ✨ (@Tata_Gilda) January 18, 2022

Malheureusement, comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que cela peut parfois donner lieu à de vrais problèmes pour les personnes qui ne sont pas toujours familières avec les derniers outils informatiques. Même si on a pu voir que le gouvernement français a pu se lancer dans une certaine campagne de prévention ces dernières semaines, cela n’a malheureusement pas été toujours suffisant.

Dans le cadre de l’assurance maladie, les français ont été particulièrement nombreux à être contactés pour leur demander de mettre à jour leurs coordonnées de paiement. Si c’est votre cas, alors vous êtes peut-être malheureusement tombé dans un très gros piège qui aurait pu être évité à tout prix. Une fois de plus, on sait en revanche que cela va pouvoir donner lieu à des surprises assez folles, il faut bien le dire…

L'arnaque au remboursement de Sécurité Sociale est de retour ! Ne cliquez jamais dans des emails provenant ou semblant provenir d'Ameli : des escrocs risqueraient de récupérer vos identifiants. https://t.co/1wj8NgYmHk pic.twitter.com/wV8CBIqxs7 — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) December 10, 2021

L’assurance maladie est prise d’assaut par des arnaqueurs !

Si on avait déjà pu entendre parler de certaines arnaques toutes plus nombreuses les unes que les autres, personne n’aurait pu imaginer que cette arnaque allait prendre une ampleur aussi considérable que ce que l’on a découvert. En effet, de nombreux français ont pu recevoir un message récemment qui leur demande de régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Bien évidemment, il ne faut pas vous faire avoir par cette très grosse supercherie qui pourra en réalité vous coûter assez cher.

Dans les faits, il faut savoir que l’assurance maladie ne vous demandera jamais de devoir payer une certaine somme pour mettre à jour toutes vos informations de paiement. En effet, tout cela se fait de façon assez transparente sur le site d’Ameli !

Comment reconnaître une demande frauduleuse de l’assurance maladie ?

Si vous craignez de vous faire arnaquer par des arnaqueurs qui se font passer pour l’assurance maladie, il est aussi tout à fait normal de se dire qu’une demande comme celle-ci peut aussi être légitime ! Ceci étant dit, il y a parfois quelques solutions à mettre en œuvre qui pourraient bien vous permettre de vérifier que vous ne faites pas face à une arnaque…

En effet, il suffit tout d’abord de vous rendre directement sur le site de l’assurance maladie par vos propres moyens, et de vous assurer que vous serez sûr et certain d’avoir besoin de mettre à jour vos informations de paiement.

Enfin, il faudra savoir que la mise à jour de vos informations de paiement ne consistera jamais à renseigner vos numéros de carte bleue, au contraire ! A la place, vous devrez plutôt renseigner votre RIB, si vous avez notamment pu changer de banque…