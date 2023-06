L’arnaque VACAF fait des ravages et pourrait bien vous empêcher de partir en vacances !

Si on savait que les arnaques pouvaient encore et toujours aller plus loin dans le domaine des aides sociales, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une telle chose. En effet, depuis déjà quelque temps, vous avez sans doute pu voir que la CAF peut mettre à disposition une aide sociale assez particulière.

Une arnaque qui bat tous les records !

Contre toute attente, il est en effet possible de bénéficier d’une aide sociale pour partir en vacances, et il faut savoir que celle-ci peut rapidement grimper en flèche ! Avec un montant qui peut même aller jusqu’à 600 euros, cette aide est assez précieuse quand on voit combien il est aujourd’hui possible de se faire plaisir en vacances sans dépenser des sommes folles.

Dans ce contexte, il est clair que certains d’entre vous pourraient bien ne jamais avoir l’occasion de pouvoir partir en vacances, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui auraient pu imaginer le contraire. Et pourtant, on a pu voir que la situation n’a pas arrêté de s’envenimer gravement ces derniers temps, avec notamment de plus en plus de personnes qui se plaignent de grosses arnaques.

Pour bien se rendre compte de la situation qui est assez gravissime, il suffit d’ailleurs de voir combien il est aujourd’hui facile de se lancer la tête la première dans une telle situation lb qui pourrait bien donner lieu à des problématiques encore et toujours plus dingues.

Alors que 40% des familles ne partent pas en vacances, je salue l'engagement des #CAF et plus globalement de tous les acteurs qui se mobilisent pour permettre à 200 000 familles et 500 000 enfants de partir en vacances cet été #VACAF #enfance #familles pic.twitter.com/x7zjQxiiXs — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) August 6, 2020

Néanmoins, ce n’est pas pour autant qu’il faut croire que vous allez devoir prendre une décision pour ce qui est de cette arnaque pas comme les autres. En effet, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, et cela a pu se confirmer une fois de plus ici !

Pas de vacances pour ces français…

Malheureusement, si certains d’entre vous ont d’ores et déjà pu profiter de ce dispositif par le passé pour partir en vacances, il se pourrait bien que la situation ne se passe pas tout à fait comme prévu pour d’autres. En effet, devant de plus en plus de personnes en France qui peuvent se féliciter de pouvoir partir en vacances avec les aides sociales en France, personne n’aurait pu penser que l’on allait découvrir autant de problématiques comme celle-ci.

#LaCafàVosCôtés

⛱️🌄Partir en vacances, c’est s’offrir un temps de détente et de retrouvailles en famille. Pour accompagner les familles modestes, les Caf financent une partie du séjour dans l’une des structures labellisées #Vacaf Découverte en vidéo https://t.co/uRQYDbudJz pic.twitter.com/ByhKLrUd06 — Allocations Familiales (@cnaf_actus) March 2, 2022

Pour le voir, il suffit de voir notamment les arnaques par SMS qui demandent notamment aux bénéficiaires de la CAF de faire des validations comme celle-ci. En effet, vous allez être très surpris de voir qu’il ne faut pas forcément se fier aux apparences, et cela pourrait bien se retourner contre vous.

Comme vous pouvez vous en douter, même si certains d’entre vous ont pu par le passé se trouver face à des situations plus catastrophiques, ce n’est pas pour autant que les arnaques à VACAF se sont arrêtées ! D’ailleurs, cela pourrait malheureusement vous empêcher de partir en vacances si vous ne faites pas bien attention aux messages que vous recevez…

#vacaf #PartirEnVacances ⛱️🌲Mer ou montagne, en famille ou en colo', les aides aux vacances, c'est le coup de pouce des Caf pour accompagner les projets vacances des familles. ☀️Infos et conditions à retrouver sur https://t.co/8KSpvgITvk pic.twitter.com/Y1yrAmMNdD — Allocations Familiales (@cnaf_actus) February 11, 2022

Une prise de contact s’impose pour éviter les arnaques

Une fois de plus, même si certains d’entre vous vont avoir de vraies facilités pour dénicher les arnaques en tous genres comme celle-ci, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous pourraient être les prochaines victimes de cette grosse arnaque à la VACAF.

Par conséquent, en cas de doute, et si on vous demande de faire un règlement quelconque, il est toujours recommandé de se tourner plutôt vers votre centre d’aide sociale local pour éviter le pire.