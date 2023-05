« Avertissement de sécurité » : voici ce qui vous attend si vous cliquez sur un lien frauduleux, il faut prendre des précautions !

Avec de plus en plus de très grosses arnaques qui sévissent sur le web, on se doute bien que les autorités françaises ont pu décider de prendre les devants très rapidement...

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’une toute nouvelle arnaque sur la toile, si bien que certains d’entre vous ont pu clairement perdre des sommes assez astronomiques, et parfois, sans même s’en rendre compte !

Pourtant, depuis déjà quelques années, on constate qu’il peut y avoir beaucoup de prévention autour des arnaques en tous genres, si bien que même certaines autorités comme la CAF ou encore Pôle Emploi ont été contraintes de prendre la parole !

Ecoutez l'histoire incroyable de Gaelle, auditrice de #Europe1Midi et victime d'une arnaque sur internet !

Ça vous est déjà arrivé ? pic.twitter.com/BYacVzzmRk — Europe 1 (@Europe1) May 9, 2023

Des arnaques qui se multiplient sur le web et sur les réseaux sociaux !

Malheureusement, avec des arnaques qui vont encore et toujours plus loin, on se doute bien que certains arnaqueurs ont malheureusement pu arriver à leurs fins en prenant de très lourdes décisions : un cauchemar pour tous ces français qui n’imaginaient pas une seule seconde perdre des sommes assez astronomiques en quelques secondes parfois…

Ceci étant dit, si on aurait pu penser que cela allait pouvoir s’arrêter là, c’était clairement sans compter sur le fait que certains français allaient pouvoir se retrouver mis à mal avec des arnaques sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des e-mails reçus, ou encore à travers des SMS.

[#MardiConseil] Vous avez repéré une super-affaire sur un site que vous ne connaissez pas ? Avant d'acheter, vérifiez que ce n'est pas une #arnaque ! Les détails qui doivent vous alerter 👇@cybervictimes @Trustpilot @SignalArnaqueshttps://t.co/PiSQTmR2TY — 60 Millions de consommateurs (@60millions) May 2, 2023

Récemment, ce n’est d’ailleurs certainement pas un hasard si même certains services comme Gmail, le fameux service d’envoi et de réception d’e-mails par Google, a pu prendre une décision radicale en mentionnant à un destinataire qu’il avait un expéditeur digne de confiance.

En revanche, il peut tout de même y avoir quelques pièges qui persistent sur la toile, et pour cela, il semblerait que les autorités françaises aient une fois de plus décidé de prendre une décision assez radicale…

Une décision du gouvernement qui pourrait tout changer sur les arnaques en ligne…

Si vous craignez de vous faire arnaquer, une fois de plus, par des personnes malveillantes, et bien cette nouvelle pourrait bien vous réjouir… En effet, on avait d’ores et déjà pu en entendre parler sur les réseaux sociaux, et cela a pu continuer dans la presse plus récemment avec une rumeur qui a pu prendre de plus en plus de place. Vous vous demandez plus concrètement de quoi il s’agit ?

Et bien, il s’agit une fois de plus de l’ARCOM qui a pu prendre la parole pour affirmer qu’il allait peut être bientôt possible de bloquer automatiquement des sites qui sont signalés comme étant de très grosses arnaques ! En effet, avec un message qui mentionnent un certain « avertissement de sécurité », on se doute bien que les arnaques devraient largement diminuer…

Mais, comment l’ARCOM va-t-elle pouvoir s’y prendre pour pouvoir mettre en place un tel dispositif ? Et bien, pour cela, il semblerait que tout ait bien été prévu en amont…

Bientôt, lorsque vous cliquerez sur le lien d’un SMS vous annonçant (à tort) qu’il faut payer une nouvelle carte vitale, des frais de douane ou une vignette Crit’Air, vous atterrirez sur cette page. pic.twitter.com/BBQQpRmKtc — GRZ (@GuillaumeRozier) May 10, 2023

Une collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet qui va faire du bruit !

Dans le projet de la loi « Sécurisation et Régulation de l’Espace Numérique », l’ARCOM entend bien se servir notamment des FAI, ou fournisseurs d’accès à internet, pour opérer à un blocage des sites de grosses arnaques…

Pour cela, il va bien évidemment falloir attendre que les fournisseurs d’accès à internet se prononcent également, mais il faut tout de même comprendre que si vous tombez à un moment donné sur ce fameux écran d' »avertissement de sécurité » qui a pu circuler sur les réseaux sociaux, ce n’est pas une bonne nouvelle !