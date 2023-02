Compteurs Linky : la coupure pourrait être imminente cet hiver pour ces français !

A l’heure où de plus en plus de français se plaignent clairement de manquer de moyens financiers, ce serait une nouvelle horrible…

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler des fameux compteurs Linky. En effet, on constate même très clairement qu’avec de plus en plus de personnes qui ont aujourd’hui des difficultés à joindre les deux bouts, la tension n’a même jamais été aussi grande. Mais alors, comment peut-on s’en sortir quand on sait que la situation pourrait bien empirer dans les jours à venir ?

Un compteur mis à mal par les français…

Et bien, comme vous allez le voir, on remarque notamment que certains ont déjà pu avoir la chance de se tourner vers certaines solutions alternatives qui pourraient bien leur permettre de passer un hiver au chaud. Il faut dire que la situation catastrophique de l’énergie que nous connaissons depuis maintenant près d’un an fait peur à voir.

Même si certaines personnes avaient pu avoir l’occasion d’anticiper tous les risques possibles et imaginables, cela reste encore assez marginal dans l’ensemble. De nos jours, on remarque même que certains d’entre vous ont pu avoir l’occasion de voir que les situations peuvent se généraliser et donner lieu à une vraie panique chez certains.

En ce qui concerne les compteurs Linky, ces derniers ont même pu avoir l’occasion de créer toutes sortes de polémiques toutes plus difficiles à vivre les unes que les autres. Même si certains français ont tout de même réussi à s’en sortir en essayant de contourner le système de l’installation de ces fameux compteurs, cela ne semble être plus du tout possible pour eux.

En effet, la dernière communication officielle que l’on a pu lire à ce sujet ne laisse aucune place au doute, et il se pourrait que certains d’entre vous paient même de lourdes amendes si vous ne prenez pas le sujet au sérieux. Mais désormais, et pour faire suite à la crise énergétique que nous connaissons maintenant depuis plusieurs mois, il se pourrait bien que cela soit un vrai scandale supplémentaire qui pourrait concerner Linky…

De plus en plus de français se méfient de l’hiver

Si on savait que l’hiver allait être encore une fois assez glacial, nous pouvons tout de même avoir la chance d’avoir pu connaître une météo assez clémente dans certaines régions en France cette année. En revanche, il est tout à fait possible que les entreprises compétentes prennent des décisions radicales en ce qui concerne l’énergie utilisée en France.

Si on a pu entendre ici et là, il y a de cela quelques mois, que certaines coupures pourraient même avoir lieu chez certains foyers, c’est une chose que nous n’avons pas encore eu l’occasion d’observer. En revanche, on remarque tout de même que certains français assez opposés aux compteurs Linky ont pu prendre la parole à ce sujet récemment. Leurs craintes sont assez importantes et font même très peur à voir…

Des craintes de coupures qui pourraient intervenir…

Avec notamment l’utilisation des compteurs Linky qui peuvent être visibles à distance, cette nouvelle technologie pourrait bien être mise à mal. En effet, on remarque que certains français craignent qu’une intervention soit mise en marche et vous empêche alors clairement de profiter de votre chauffage.

Ceci étant dit, pour le savoir, il va falloir attendre que les toutes nouvelles déclarations officielles nous en disent un peu plus sur le sujet. Il se pourrait, en revanche, qu’aucune coupure n’ait lieu pendant cet hiver, ce que l’on ne peut que souhaiter pour tout le monde !