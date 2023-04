Compteurs Linky : enfin une bonne nouvelle pour tous les français, vous n’allez pas en croire vos yeux !

Depuis maintenant plusieurs années déjà, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler des fameux compteurs Linky. Comme vous pouvez vous en douter, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que cette annonce avait pu faire beaucoup de bruit, notamment quand on a pu voir qu’il était devenu impératif de placer les fameux compteurs Linky dans les logements en France.

Des compteurs installés massivement en France !

En effet, avec notamment de plus en plus de français qui se sont vus contraint de faire installer un compteur Linky chez eux, on a pu voir aussi que la colère a pu gronder de plus en plus sur la toile.

Avec des rumeurs encore et toujours plus persistantes, on se doute bien que certains propriétaires de logements ont pu même installer ces fameux compteurs sous la contrainte.

En revanche, il faut bien rappeler que les statistiques sont assez claires sur le sujet, si bien que vous n’avez sans doute pas pu passer à côté. Concrètement, il se trouve que plus de 90% des foyers en France disposent aujourd’hui d’un compteur Linky. En revanche, il est tout à fait possible que vous n’ayez pas encore pu faire le nécessaire, et que vous soyez concerné par le fait de ne pas avoir installé un compteur.

Dans ce cas de figure précis, vous avez pu voir notamment que la situation pouvait être assez problématique pour vous, car les frais sont assez conséquents ! D’ailleurs, certains n’ont pas hésité une seule seconde à prendre la parole sur le sujet pour dire haut et fort qu’ils n’apprécient pas vraiment le fait que ces compteurs avaient pu être installés et même couter assez cher !

Des frais de mise en service trop coûteux pour ces français !

Bien évidemment, même si certains d’entre vous ont déjà pu avoir l’occasion de faire installer un compteur Linky chez eux, il y a encore quelques cas de figures où vous pourriez bien avoir besoin d’une installation de compteur. En effet, il suffit notamment que vous vous trouviez dans les fameux 10% des français qui n’ont pas encore pu faire installer un compteur Linky, pour que vous ayez alors besoin de payer pour le faire installer…

On constate aussi que celles et ceux qui font construire une nouvelle habitation devront aussi être contraints de faire une telle installation de compteur, même si ce n’est clairement pas la première chose à laquelle elles vont pouvoir penser. Mais surtout, il va falloir aussi anticiper le fait que cela représente tout de même un certain prix ! En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, vous allez notamment devoir débourser la somme de 13,94 euros TTC, ce qui n’est pas anodin pour les personnes qui sont dans le besoin à l’heure actuelle…

Une baisse qui va faire plaisir aux plus démunis !

Même si on peut dire que les 14 euros de frais de mise en service sont assez peu coûteux, si vous n’avez pas beaucoup d’argent de côté, cela pourrait clairement vous desservir… En revanche, on vient d’apprendre récemment que le prix de l’installation allait pouvoir baisser très prochainement !

Concrètement, d’ici au mois d’août, on devrait d’ailleurs avoir accès au nouveau tarif de l’installation d’un compteur Linky : une aubaine pour toutes celles et ceux qui voudraient en profiter pour attendre ce moment précis pour faire cette petite installation dans leur nouvelle maison !