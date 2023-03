McDonald’s : ce sandwich devient la risée des réseaux sociaux !

Alors que de plus en plus de consommateurs veulent se rendre dans les restaurants de l’enseigne américaine, on se doute bien que cela risque clairement de tout changer pour toutes celles et ceux qui veulent essayer de revenir aux basiques de l’enseigne.

En effet, si vous avez l’habitude de vous rendre dans ces fameux restaurants pour essayer de vous faire plaisir, et bien, vous allez être très surpris de voir comment il est aujourd’hui possible de trouver des hamburgers qui sont assez critiquables par les consommateurs, même si on retrouve toujours des fervents défenseurs de tous les sandwichs la firme américaine.

Des critiques toujours plus folles pour McDonald’s !

Néanmoins, depuis déjà plusieurs années, on peut dire que les rumeurs vont bon train sur la popularité de certains produits de l’enseigne américaine. Comme vous pouvez vous en douter, on constate d’ailleurs que certains d’entre vous ont même tout simplement décidé de ne plus se rendre dans les restaurants de l’enseigne avec des envies d’aller voir ailleurs…

Il faut bien dire que les concurrents de McDonald’s, comme Burger King ou encore KFC, ont pu prendre l’offensive depuis quelques années déjà. En revanche, cette fois-ci, et bien il semblerait que cela soit directement McDonald’s qui soit visé par des critiques assez dures…

Une chaine de fast-food lance un burger Nutri-Score A. Avec steak (certainement 5% de MG), chou rouge croquant, tomates et pickles d'oignons rouges. Ca peut faire sourire, mais c'est plutôt une bonne chose. 🧵 pic.twitter.com/ZiuxRqhMjC — Nicolas Marcos, RD (@NicoDieteticien) September 10, 2022

Ce n’est d’ailleurs pas la toute première fois que les consommateurs ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin dans les critiques qu’ils peuvent formuler auprès de l’enseigne américaine. On a même pu le voir par ailleurs avec notamment les fameuses frites aux légumes qui ont pu faire un carton au départ, mais qui ont été vivement critiquées par la suite par les consommateurs.

Toutefois, vous allez voir que cette fois-ci, ce n’est pas un nouveau produit de l’enseigne McDonald’s qui est critique sur le devant de la scène, mais bien un ancien produit qui est présent dans tous les restaurants de McDonald’s.

ÉTATS-UNIS – Selon un sondage du magazine américain Consumer Report, McDonald's produit le pire hamburger qui soit. pic.twitter.com/ffnDSQy3Y4 — Daniel Desaulniers (@Daniel210460) July 3, 2014

Attention à ce sandwich qui est très critiqué !

Si vous pensiez avoir pu goûter toute la carte des fameux restaurants américains, et bien dans la réalité, il y aura forcément un hamburger que vous n’aurez jamais pu prendre le temps de goûter… parmi eux, il faut dire qu’il y a toujours certains hamburgers qui ne donnent pas bien envie de manger ou de se faire plaisir avec d’autres sandwichs que l’on peut retrouver chez McDonald’s.

Mais cette fois-ci, c’est bel et bien le fameux Filet of Fish qui est mis sur le devant de la scène et qui essuie encore et toujours plus de critiques ! En effet, avec notamment de plus en plus de personnes qui n’apprécient plus du tout son goût, d’autres disent quant à eux que ce fameux sandwich de chez McDonald’s a fait son temps, et qu’il faut désormais passer à autre chose ! Mais ces affirmations sont-elles bien fondées ?

Un sandwich très controversé chez McDonald’s !

Et si vous essayez de goûter un Filet o Fish la prochaine fois que vous vous rendrez dans un des restaurants de la grande enseigne américaine ? En effet, il se trouve que le digne américain a décidé de ne pas du tout réagir face à la polémique pour le moment, mais cela ne pourra être qu’une simple question de temps.

En effet, vous pourriez être très surpris de voir une nouvelle décision de la firme américaine qui pourrait prendre une nouvelle décision dans les mois qui viennent si elle le souhaite, comme cela a pu être le cas par le passé avec d’autres produits !