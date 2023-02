Impôts : enfin une bonne nouvelle, vous allez moins payer d’impôts si vous êtes concerné par ce « petit détail » !

Alors que l'on a pu découvrir des nouvelles assez tristes pour celles et ceux qui se retrouvent au chômage, c'est une autre nouvelle qui pourrait ici tout changer donc on a pu entendre parler !

En ce mois de février, on peut dire clairement que les nouvelles ne cessent d’affluer en ce qui concerne les démarches administratives… Alors que la bataille fait rage dans la rue avec de plus en plus de personnes qui peuvent se mettre en grève et prendre la parole dans les médias au sujet des toutes dernières mesures en train d’être prises par le gouvernement français, on se doute bien que d’autres sujets font beaucoup moins débat…

Une nouvelle qui peut être intéressante pour ces foyers !

En effet, il est tout à fait possible que vous soyez clairement passé à côté de cette petite nouvelle qui pourrait pourtant bel et bien tout changer pour vous, notamment si vous avez pu payer des sommes assez astronomiques sur votre dernière feuille d’impôts. Si vous vous demandez encore à ce jour comment il est tout simplement possible de payer moins d’impôts de façon légale, inutile de chercher des complications !

Avec les toutes dernières modifications qui ont pu être directement apportées, il se pourrait bien que vous ayez une nouvelle fois l’occasion de gagner un peu plus d’argent et d’y faire des économies sur la suite… En effet, on se doute bien par ailleurs que toutes celles et ceux qui vont pouvoir voir leur feuille d’impôts réduite vont pouvoir une fois de plus dépenser un peu plus d’argent, et faire travailler l’économie française, comme on a pu le voir dans d’autres domaines par le passé…

L’association 60 Millions de consommateurs fait une découverte qui change tout pour les impôts !

Chaque année, on sait très clairement que c’est un sujet qui peut vraiment diviser et qui peut mettre à mal une bonne partie des français qui ne savent pas forcément comment ils doivent s’y prendre pour pouvoir s’en sortir et dépenser moins d’argent pour payer leurs impôts !

Déficit record, hausse des impôts, baisse des pensions de nos retraités : pour éviter les scénarios catastrophes dans 10 ans, nous devons agir maintenant pour préserver notre système de retraite. pic.twitter.com/ozo3rqXkjT — Olivier Véran (@olivierveran) January 23, 2023

Il est vrai que vous avez peut-être pu constater ces dernières années que les impôts ne jouaient pas vraiment en votre faveur, et il est assez facile de s’en rendre compte en regardant les chiffres assez alarmants sur le sujet… En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant d’informations aussi dingues concernant les impôts en cette année 2023, et notamment en ce début de mois de février.

L’association 60 Millions de consommateurs, qui n’a visiblement pas encore fini de faire parler d’elle, a pu en effet trouver de plus en plus de choses à faire pour les français qui veulent payer moins d’impôts en faisant bien attention aux détails. Mais quelle est cette petite information qui pourrait bien vous permettre de payer moins d’impôts cette année, contrairement à toutes les années qui ont pu précéder ?

Le Maire a expliqué lui-même (France Inter, 1er juin) que la réforme des retraites n'était pas justifiée ! "Nous voulons poursuivre la BAISSE D'IMPÔTS ET DES TAXES. POUR CELA, il faut que collectivement, nous travaillions davantage. C’est l’OBJECTIF de la réforme des retraites" ! pic.twitter.com/H7ETAbBVYe — Sylvain GRANDSERRE (@GrandserreSylv1) January 24, 2023

De nouveaux barèmes pour ces français qui paient trop d’impôts !

Alors que le gouvernement est en ce moment même mis à mal avec les grèves et les mesures liées au changement des retraites, on a pu voir que le ministère de l’Économie a pu prendre la parole de façon plus discrète en ce qui concerne la baisse des impôts.

Le RN et la NUPES ont l'habitude de vanter leurs projets alternatifs pour une réforme des retraites. Ce qu'ils oublient de dire : leurs projets se traduiraient par des hausses d'impôts, des taxes sur les entreprises et par une baisse des pensions de nos aînés. pic.twitter.com/vxrT6CTnT1 — Loïc Signor (@PorteParole_RE) January 23, 2023

En effet, il se trouve que le barème des impôts a pu être revu à la hausse de 5,4% au total,ce qui reste plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voulaient enfin profiter de leur argent !