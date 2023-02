Prix du carburant : ces français utilisent cette méthode hallucinante pour payer leur essence moins cher !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de nouveaux scandales au niveau des prix de l’alimentation, de produits de grande consommation, ou comme ici du prix des carburants.

Avec notamment de plus en plus de personnes en France qui vivent un très gros calvaire actuellement, avec une inflation record, on se doute bien que les impacts vont être encore et toujours plus fort pour les foyers les moins riches mais aussi pour la grande distribution !

Plus de 2€ le litre de carburant ⛽️. L’Etat se gave de taxes et redistribue un malheureux chèque et seulement à ceux qui pensent à le réclamer. Plus personne n’en parle. C’est une véritable urgence avec le prix de l’énergie ! pic.twitter.com/kk3Q5dKEoE — Nicolas Lauron (@LauronNicolas) January 28, 2023

L’inflation est un cauchemar pour tous ces français !

En effet, cela n’est d’ailleurs pas un hasard si même les magasins Leclerc ont pu exprimer directement le fait de vouloir rendre l’essence moins chère pour tous les français. Si cela peut faire peur au départ pour les actionnaires, dans la réalité, on se doute bien que cela reste tout à fait logique ! Pour bien le comprendre, il faut savoir que les français sont assez nombreux à se rendre par la suite dans un magasin pour pouvoir faire leurs courses, et ensuite se rendre dans leur station essence juste à côté.

Mais avec des prix de l’essence qui ont pu rapidement grimper en flèche récemment, force est de constater que certains magasins, qu’il s’agisse de grands magasins ou même de magasins moins connus, ont pu voir leur fréquentation baisser de façon assez impressionnante.

Malheureusement cela n’a rien de bon pour les jours et les prochaines semaines à venir. A moins que vous ayez tendance à utiliser une petite technique…

De l’essence qui empêche les français de travailler…

Depuis maintenant quelques mois, et même depuis la guerre en Ukraine qui a pu très clairement aggraver la situation, on se rend compte que les français sont assez nombreux à ne plus avoir l’occasion de faire le plein d’essence comme ils pouvaient le faire par le passé.

Certains d’entre eux ne peuvent même plus du tout se rendre à leur travail chaque jour, car ils n’ont même plus les moyens de se payer leur plein d’essence, ce qui reste malgré tout assez regrettable quand on y pense…

Le carburant se fait rare… pic.twitter.com/b1Rp5lhR5G — Pierre Christian O. (@filsunik_) January 24, 2023

Bien que certains grands magasins ne se privent pas pour pouvoir faire des opérations spéciales en donnant des tickets de réduction si vous allez faire vos courses dans les grands magasins par la suite, cela n’est pas suffisant pour toutes ces françaises et ces français qui ne peuvent pas se permettre de faire de grandes courses chaque semaine, bien au contraire…

Et pourtant il y a une petite technique à laquelle vous n’avez sans doute pas pensé mais qui pourrait bien tout changer pour vous et pour des millions de français qui manquent de moyens…

De l’essence moins chère avec une technique inédite !

Contre toute attente, c’est une situation totalement inédite que l’on a pu découvrir, et que certains vacanciers ont même pu connaître par le passé… En effet, il se trouve que les stations essence qui se trouvent tout juste à proximité de l’Espagne, ou même directement en Espagne, peuvent aujourd’hui se féliciter de proposer des tarifs bien moins chers qu’en France !

Par exemple, on a notamment pu voir que le gazole était vendu à seulement 1,529 euros le litre à Palafrugell, ce qui est assez fou quand on voit que le prix de l’essence en France arrive aux alentours des 2 euros au même moment !