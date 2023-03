Une nouvelle arnaque pour le carburant pourrait vous ruiner complètement !

Si vous pensiez pouvoir clairement échapper aux arnaques en tous genres que l’on retrouve habituellement sur les sites web, et bien l’arnaque au carburant qui vient tout juste d’être communiquée pourrait vous coûter très cher… En effet, en peu de temps seulement, on a pu constater que la situation est devenue purement et simplement incontrôlable pour des millions de français.

Alors que les grèves dans le pays ont pu avoir des conséquences assez inattendues, cela pourrait bien donner lieu à de nouveaux messages pour certains d’entre vous qui ne pensaient pas vivre une situation aussi alarmante.

Le prix à la pompe augmente de plus en plus !

Pour bien s’en rendre compte, il faut notamment penser à ce que l’on a pu voir et découvrir ces derniers temps, avec notamment de plus en plus de personnes qui peuvent vivre dans un vrai cauchemar au quotidien à cause du carburant.

Bien évidemment, cela ne va une fois de plus pas concerner que les français qui sont dans le besoin, mais bel et bien toute une frange de la population française. Comme vous avez pu le voir, le carburant fait face à une nouvelle crise assez folle qui pourrait bien tout changer dans les jours et fans les tours prochaines semaines à venir.

Carburant en Corse : des moments à la pompe à essence de plus en plus douloureux

– Un budget toujours plus élevé

– Des prix différents selon les stations

– Des additifs facultatifs qui empêchent toute possibilité de remise en Corse

Notre reportage complet demain dans Corse-Matin pic.twitter.com/kq9c14rOhd — Corse-Matin (@Corse_Matin) March 6, 2023

Si on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous vont avoir du mal à joindre les deux bouts, cela n’a donc rien d’un hasard, car les prix ont encore une fois pu augmenter à la pompe. Face à cette crise, force est de constater que certains ont pu essayer de flairer le bon filon en essayant d’arnaquer encore et toujours plus de personnes.

Voici l’arnaque qui fait de plus en plus de bruit chez les stations essence !

Si on avait pu penser clairement que de plus en plus de français allaient avoir envie de se tourner vers de plus en plus de solutions alternatives pour d’en sortir à la pompe avec des frais assez moindres, c’est une fois de plus une conséquence que peu de personnes auraient pu imaginer avec cette grosse arnaque à la pompe.

La CGT appelle à une journée «ports morts» jeudi et brandi la menace d’une pénurie de carburant

➡️ https://t.co/fS6KcydzYU pic.twitter.com/VjQXu9afSj — Le Parisien (@le_Parisien) March 13, 2023

Concrètement, si on sait déjà que certains d’entre vous ont pu être confrontés face à cette arnaque, il faut espérer que vous n’aurez pas l’occasion d’y céder car elle pourrait vous coûter très cher… En effet, celle-ci consiste ni plus ni moins à ce qu’une personne se place avec une autre à proximité de la station essence, en attendant qu’un automobiliste arrive pour faire le plein. Comme on a pu le voir à travers de nombreux témoignages, c’est ici que le piège se referme et peut alors donner lieu à un vrai cauchemar…

Concrètement, avec un complice qui pourrait se cacher à proximité, on a pu constater que l’un d’entre eux en profitait pour demander de l’aide à l’automobiliste pendant que celui-ci remplissait sa voiture d’essence. C’est à ce moment-là que le second homme survenant et en profite alors pour intervenir…

💬 "Aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie de Donges jusqu'à vendredi, 13h30" Fabien Privé Saint-Lanne (CGT TotalEnergies) annonce une grève reconductible contre la réforme des retraites à partir de demain pic.twitter.com/M4Yics51nL — BFMTV (@BFMTV) March 6, 2023

Un bidon qui pourrait vous coûter cher…

Armé d’un simple bidon vide, dans le cas où il n’en a pas plusieurs avec lui, on constate que les complices en profitent alors pour remplir comme ils le souhaitent leur bidon d’essence !

Dans ce cas de figure précis, on constate alors que les personnes qui sont directement concernées se trouvent souvent contraintes d’accepter la demande de prendre en charge leur bidon d’essence gracieusement, même si cela peut coûter cher quand on y pense un peu…