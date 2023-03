Cette petite astuce vous permet d’aller sur internet sans que personne ne le remarque !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de plus en plus de personnes en train de prendre la parole sur des sujets autour du numérique et du digital… il faut bien dire que désormais, toi cela fait clairement partie de notre vie, si bien qu’il serait assez difforme de passer à côté de tout cela !

Et pourtant, il est assez fréquent de voir certains hommes et femmes se lancer dans des situations encore et toujours plus dingues sur le web, avec des historiques de navigation qui peuvent parfois en dire long sur certains d’entre vous !

Un mode privé qui ne marche pas toujours en réalité !

Mais cette fois-ci, si on a pu entendre parler d’une telle situation, ce n’est pas par hasard… En effet, bien que certains d’entre vous en profitent sans doute pour aller voir certains sers web qui sont déconseillés aux plus jeunes, on sait aussi que certains ne se privent pas pour utiliser le fameux mode de navigation privée quand ils doivent faire un petit cadeau qui soit passer en dehors de radars de leur historique de navigation. Et pourtant, vous devriez savoir qu’il y a une toute autre façon de naviguer sur le web en toute simplicité et sans que personne ne s’en rende compte.

Comme vous allez le voir, il suffit tout simplement d’appliquer cette petite méthode pas comme les autres, et de voir alors comment il est possible de naviguer sur la toile sans laisser de trace et sans que personne ne s’en rende compte ! Vous allez être très surpris de voir qu’on fait parfois preuve d’ingéniosité pour aller sur le web en mode incognito…

Un raccourci qui pourrait bien tout changer !

Si certains d’entre vous pensent pouvoir naviguer sur le web en toute simplicité, ils peuvent avoir de mauvaises surprises quand ils se rendent compte que leur historique de navigation est accessible par toute la famille ! Et pour cause, comme vous pouvez vous en douter, il est encore assez fréquent de voir certains historiques de navigation avoir des incidences assez catastrophiques dans certains foyers.

Il arrive même de voir certains particuliers se retrouver avec parfois des situations toutes plus folles les unes que les autres, où on peut constater notamment que certains se retrouvent avec des publicités indésirables, ou encore avec des idées de cadeaux pour leurs proches sans le vouloir vraiment, grâce aux cookies qui peuvent être assez voraces, il faut bien le dire !

Et pourtant, on remarque que bon nombre de personnes ne connaissent pas vraiment tous les raccourcis auxquels nous pouvons avoir accès encore à ce jour sur la plupart des navigateurs, comme par exemple le fameux navigateur Google Chrome qui est directement affilié à la fameuse entreprise qui détient le moteur de recherche. Vous allez pouvoir y retrouver notamment un raccourci assez discret mais qui fait toute la différence…

Voici comment procéder pour naviguer en mode incognito !

Si certains pensent qu’il suffit parfois de naviguer sans être connecté à son compte Google pour pouvoir être privé d’historique, cela pourrait bien vous jouer des tours ! En effet, dans la réalité, on constate que la méthode est un peu plus compliquée que cela.

Pour cela, vous allez devoir ouvrir une nouvelle fenêtre, et vous rendre dans votre menu de navigateur pour choisir douceur une fenêtre en mode navigation privée. Ce n’est qu’ici que vous allez pouvoir trouver une occasion de naviguer de façon anonyme !