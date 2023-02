Attention, ces applications pourraient détruire votre téléphone, il faut vite les désinstaller !

Alors que le piratage est un vrai fléau qui concerne aujourd’hui de plus en plus de personnes en France et dans le monde, nul ne doit que cela pourrait avoir encore de très lourdes conséquences pour toutes celles et ceux qui sont chaque mois victime de certaines d’entre elles…

Ne perdez plus une minute et désinstaller ces applications !

En effet, on ne se doute pas par ailleurs du nombre d’applications qui peuvent être installées et qui pourraient très clairement donner lieu à des situations toutes plus folles les unes que les autres. Bien évidemment, on constate surtout que même si les français font de plus en plus attention aujourd’hui, il est fort probable que cela passe une fois de plus par de plus en plus de problématiques de piratage assez complexes.

Pour bien comprendre le phénomène, il suffit d’ailleurs de lire les tous derniers articles de presse sur le sujet qui n’ont jamais été aussi alarmants que cela : on peut même dire que la situation devient très critique pour certains appareils comme des smartphones et des tablettes qui sont alors complètement mis en miettes quand on voit les conséquences qui peuvent apparaître.

Mais comment faire en sorte de pouvoir avoir un appareil comme un smartphone qui soit assez durable dans le temps ? Et bien, vous allez très rapidement vous rendre copte que les applications peuvent parfois être la cause directe de ces piratages en masse, et il va falloir par conséquent en profiter pour vous lancer dans une grande démarche de nettoyage en masse…

Voici les applications qui pourraient provoquer la fin de votre smartphone…

Si vous avez eu l’occasion d’installer toutes sortes d’applications récemment, alors il va falloir clairement revoir la liste de ces dernières, afin de vous assurer notamment que vous n’allez pas devoir faire face à des virus dans les jours et dans les toutes prochaines semaines à venir.

En effet, il n’y a clairement rien de pire que de devoir se tourner vers un nouvel appareil pour essayer de faire des économies par la suite… Voici les applications qui pourraient ruiner votre téléphone et qui ont été d’ailleurs remontée par Doctor Web, un spécialiste dans le monde des antivirus qui est très performant :

Lucky Step – Walking Tracker

Attention, il se trouve que cette application est assez sournoise. Alors qu’elle vous permettrait tout simplement de vous compter vos pas, dans la réalité, vous n’en avez pas du tout besoin ! En plus de faire du mal à votre téléphone, vous devez surtout savoir que toutes ces fonctionnalités sont déjà pré-intégrées dans votre téléphone de base, alors pourquoi ne pas en profiter ? Avec 10 millions de téléchargements, vous avez peut-être été concernés…

Walking Joy

Là encore, cette petite application qui paraît assez anodine est tout de même assez dangereuse quand on y pense. En effet, les 5 millions de personnes qui ont pu avoir l’occasion de télécharger cette application doivent sûrement le regretter à l’heure où elles pourront lire ces quelques lignes…

Lucky Habit

Enfin, cette application est assez folle, et pourrait bien vous ruiner ! En effet, selon Doctor Web, cette application est à éviter par tous les moyens ! Et pourtant, on remarque que près de 5 millions de téléchargements ont pu avoir lieu pour cette application comme les autres. Et vous, êtes-vous directement concerné par cette application qui va pirater votre smartphone ou par une autre ?