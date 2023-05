Vous faites tous cette erreur horrible qui ruine la batterie de votre téléphone : voici comment le charger correctement !

Une fois de plus, on constate que le monde des smartphones est mis à mal avec de plus en plus de remarques et de révélations encore et toujours plus dingues, il faut bien le dire. En revanche, il est clairement inutile de penser que vous savez d’ores et déjà tout sur le domaine, car vous pourriez être assez surpris, il faut bien se l’avouer.

Pour vous en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir les nouvelles dans le domaine qui ne cessent de prendre encore et toujours plus d’ampleur !

Des chargements de smartphones qui peuvent être catastrophiques !

Comme vous allez le voir, il suffit parfois de passer un peu trop de temps sur son téléphone pour finalement se rendre compte que celui-ci n’est pas du tout à la hauteur de vos espérances en ce qui concerne la durée de sa batterie.

Pourtant, avec notamment des smartphones qui coûtent encore et toujours plus cher en France et dans le monde, on aurait pu penser que les temps de chargement des batteries allaient pouvoir être toujours similaires d’un smartphone à un autre, mais la réalité est totalement différente.

D’ailleurs, vous allez pouvoir être surpris en découvrant que certains chargements de smartphones peuvent parfois avoir bien du mal à les maintenir dans le temps, ce qui peut être très problématique si vous avez vraiment du mal à vous procurer un smartphone qui est réputé pour avoir une bonne batterie.

Si vous voulez bien sûr avoir un smartphone bien chargé en permanence, alors dans ce cas de figure précis, vous allez devoir prendre le temps de tout faire pour brancher votre chargeur de smartphone en bonne et dûe forme…

On découvre enfin le bon moyen de charger un smartphone !

Ce sont une fois de plus les experts qui ont pu prendre les devants, et dire haut et fort comment il était possible de bien charger son smartphone sans l’abîmer. Comme vous allez le voir, il y a une méthode toute particulière qui va même être conseillée pour que vous soyez vraiment sûr et certain de ne pas avoir des problèmes de chargement.

En effet, on pourrait penser que les branchements n’ont finalement pas vraiment d’importance, et qu’il n’est pas forcément important d’avoir d’abord un branchement de la prise de courant, et ensuite du smartphone. Mais, finalement, qu’en est-il dans la réalité ? Et bien, une fois de plus, il y a un certain ordre que vous allez devoir suivre pour être sûr et certain que votre smartphone soit bien branché !

Une étape avant l’autre pour ne pas avoir de problème de batterie !

Si vous avez parfois un peu de mal à comprendre comment brancher un smartphone pour que celui-ci soit bien efficace, alors il va falloir être minutieux et faire certaines étapes dans un certain ordre bien précis.

Pour commencer, la toute première étape consistera à brancher d’abord le chargeur à la prise de courant, et non l’inverse ! En effet, il se trouve que ce n’est que par la suite que vous allez devoir le connecter à votre smartphone. Ce n’est que lorsque votre appareil est connecté que vous allez pouvoir une fois de plus débrancher la prise murale.

Enfin, il est conseillé de ne pas laisser brancher votre smartphone pendant une trop longue période, car cela va pouvoir animer de façon assez forte votre batterie de smartphone.