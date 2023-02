Indemnité carburant : 7 millions de français oublient de faire la demande, vous êtes peut être concerné !

Si vous pensiez qu’il était purement et simplement impossible de faire des économies sur le carburant à l’heure actuelle, détrompez-vous ! En effet, on peut même dire que cela n’a jamais été aussi opportun pour vous de faire une petite demande au gouvernement pour vous donner un petit coup de main.

A l’heure où l’inflation fait de plus en plus de mal à des français qui ne savent plus où donner de la tête, on comprend tout à fait que cela risque de faire mal au portefeuille de certains d’entre vous…

.@BrunoLeMaire s’exprime sur l’aide carburant : « allez solliciter cette aide c’est un soutien au pouvoir d’achat et au travail » sur #Europe1 pic.twitter.com/0AXTpJo0TI — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 24, 2023

10 millions de français sont concernés par cette grosse annonce !

Et pourtant, les faits sont là : il y a bel et bien une prime que vous allez pouvoir avoir et que vous n’avez peut être pas encore pu réaliser ! Pour bien le comprendre, il faut tout de même reprendre l’histoire au départ, et s’intéresser de très près aux toutes dernières annonces qui avaient été faites de la part de Bruno Lemaire sur Europe 1 il y a quelques jours, comme on a pu l’entendre. Mais si on pensait que l’histoire allait s’arrêter là, c’était sans compter la situation que l’on vient tout juste de découvrir !

Pour bien comprendre tout cela, il faut d’ailleurs savoir que 10 millions de personnes en France pourraient bien avoir l’occasion de demander une nouvelle prime, et on constate que peu de personnes ont eu l’occasion de le faire, mais en faites-vous vraiment partie ? Et bien, dans les faits, il va falloir faire un petit calcul financier…

Un revenu fiscal qui peut faire toute la différence !

Depuis quelques semaines maintenant on constate que le gouvernement a tout simplement décidé de ne plus donner autant d’argent à tous les français qui voudraient faire le plein et se faire payer une partie par le gouvernement.

Mais en revanche, sachez qu’il est tout de même tout à fait possible de bénéficier d’une toute nouvelle prime exclusive si vous manquez de moyens. Vous voulez en savoir plus ? Et bien, il va falloir vous intéresser de très près à votre revenu fiscal !

.@BrunoLeMaire s’exprime sur la demande des Français pour l’indemnité carburant : « Pour l’instant, plus de 3 millions de Français ont fait la demande pour obtenir cette aide mais il y a 10 millions de nos compatriotes qui sont éligibles » sur #Europe1 pic.twitter.com/oJjyPDaWej — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 24, 2023

En effet, on constate que celui-ci est même directement calculé sur celui que vous vivez en 2021, ce que l’on peut parfois regretter pour certains français qui ont pu voir leur situation se détériorer depuis tout ce temps. Dans les faits, vous allez devoir avoir un revenu fiscal qui ne dépassera pas les 14 701 euros en 2021. Heureusement, ce revenu est assez facile à trouver, car vous pouvez le voir sur votre toute dernière fiche d’impôts, il suffit d’aller voir dessus !

Les français sont furieux suite à cette annonce !

Alors que l’annonce de Bruno Le Maire a pu faire plaisir à certains français qui ne s’attendaient pas à un geste aussi fou de la part du gouvernement, d’autres se plaignent tout de même du montant de cette prime qui reste ridicule selon eux…

Indemnité carburant : la prime de 100 euros versée à partir de ce vendredi

➡️ https://t.co/i9s8qnJkNa pic.twitter.com/IySCCCiN3S — Le Parisien | économie (@leparisien_eco) January 27, 2023

En effet, avec la prime carburant qui ne pourra pas dépasser les 100 euros, on se doute bien que cela ne sera pas du tout suffisant pour tous ces français qui n’arrivent toujours pas à joindre les deux bouts, malgré de nombreux efforts qu’ils peuvent parfois faire au quotidien. En revanche, rien ne nous dit si cette fameuse prime que vous pouvez demander depuis le 16 janvier 2023 pourrait bien avoir un montant bien plus conséquent, n’en déplaise à ceux qui diraient le contraire !