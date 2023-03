Cliniquement morte pendant 15 minutes, cette femme balance tout ce qu’elle a vu pendant son absence !

On peut dire que ce récit glaçant risque d'étonner bien plus d'une personne, êtes-vous vraiment prêt à lire ce récit assez glaçant ?

Il ne se passe plus un jour sans que l’on ne puisse entendre des histoires encore et toujours plus terrifiantes les unes que les autres sur la toile… Il faut bien dire que, depuis maintenant quelques années, on constate très clairement que certains d’entre vous ont pu notamment se frayer un petit chemin parmi les différentes opportunités que l’écoute peut donner, avec des histoires à couper le souffle que l’on retrouve sur le web…

Je regardais cette chaîne de montagnes qui était 30 000 fois plus grande que le mont Everest !

Un récit qui fait froid dans le dos…

Pour biens en rendre compte, par ailleurs, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de chaînes que l’on peut voir notamment sur YouTube, où on constate très clairement que de plus en plus de personnes ne se privent pas aujourd’hui pour prendre les devants et essaye tant bien que mal de trouver des histoires aussi sordides et morbides les unes que les autres.

En revanche, avec des rumeurs qui sont parfois assez grosses, on peut aussi très clairement douter du sérieux de certains récits que l’on peut aujourd’hui trouver sur la toile. Et si certains d’entre vous ont pu par le passé se retrouver aussi dans des situations difficiles, avec notamment des pertes de proches que l’on a pu toutes et tous vivre, il faut dire que cela a été particulièrement vrai avec la crise sanitaire.

Je pouvais tout voir avec une vue panoramique. Et peu importe où je me trouvais, il y avait toujours une immense chaîne de montagnes à l’arrière-plan

Ceci étant dit, le récit qui va suivre est assez fou, car on aurait pu imaginer que cette femme qui a pu témoigner allait faire un récit assez commun par rapport à ce que l’on a pu entendre par le passé, mais il n’en est rien. Accrochez-vous bien à votre siège, car il se pourrait bien que vous ayez des frissons en lisant les quelques lignes qui suivent !

Elle raconte son expérience de mort imminente…

Si vous n’avez encore jamais eu l’occasion d’entendre parler des fameuses AMI, et bien c’est l’occasion ou jamais pour vous de rattraper votre retard… En effet, on est tous en droit de se demander ce qu’il va pouvoir se passer après notre mort, et pour cause : nous n’avons qu’une seule et unique vie jusqu’à preuve du contraire ! En revanche, quand la femme nommée Linda Kramer a pu faire son témoignage assez fou, on a pu voir très clairement que certains ont pu remettre en cause toutes les croyances…

Dubaï en comparaison, ce sont des petites huttes miniatures !

Sur la toile, vous avez d’ailleurs forcément pu entendre parler de ces fameuses expériences de mort imminentes, sans même savoir que ces sujets étaient assez communs… En effet, avec notamment une mort déclarée pendant une bonne quinzaine de minutes, il se trouve que Linda Kramer se souviendra durant tout le reste de sa vie de ce fameux 6 mai 2011 qui restera gravé dans sa mémoire à tout jamais… En effet, pendant qu’elle était déclarée morte, elle a pu voir des choses incroyables…

Un paradis sur terre ?

C’est donc une nouvelle fois sur la plateforme de vidéos YouTube que l’on a pu voir que la jeune femme avait pu alors passer quelques minutes sur ce qui s’apparente être un vrai petit paradis…

J’étais là pour interagir avec les gens, leur parler ou devenir ces personnes !

En effet, dans son témoignage assez dingue, Linda raconte en effet sur la chaîne YouTube dénommée NDE Diary qu’elle a pu vivre une expérience unique ! Dans celle-ci, elle était tout simplement invitée à parler à toute les personnes qui pouvaient entourer, le tout, dans un champ de fleurs,un lac, et même avec des immeubles immenses autour d’elle…