Arrêtez de jeter votre pain rassis, vous pouvez faire une recette mythique sans même le savoir !

Une fois de plus, on peut dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, et on a pu le vérifier une fois de plus dans cette recette !

A l’heure où de plus en plus de français ont beaucoup de mal à supporter cette inflation qui n’en finit pas, on constate que toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir essayer de vous en sortir avec notamment des recettes qui vont pouvoir faire toute la différence…

En effet, on constate une fois de plus que certains ne vont pas se priver pour essayer de faire des recettes avec des restes de plats, même si cela ne se passe pas toujours comme prévu pour toutes celles et ceux qui auraient voulu se faire plaisir avec des recettes assez novatrices…

Des recettes hallucinantes qui fleurissent sur la toile…

En revanche, comme vous allez le voir, il suffit parfois de prendre quelques idées sur le web pour essayer de trouver une toute nouvelle façon de se faire plaisir. Bien évidemment, si vous ne savez pas où donner de la tête, il va falloir prendre les devants, et essayer de faire preuve d’originalité avec des plats que vous n’auriez peut-être jamais pu accepter de réaliser par le passé.

Mais, néanmoins, si vous prenez parfois le risque de faire une toute nouvelle recette que vous n’aviez jamais pu essayer par le passé, vous allez voir que cela pourrait bien vous permettre de trouver une belle occasion de vous faire plaisir. Comme vous allez le voir, il est parfois assez facile de trouver des façons inédites de bien manger, mais on constate une fois de plus que cela pourra tout changer avec la toute nouvelle recette de pain rassis que l’on vient de découvrir, et qui fait par ailleurs un vrai buzz sur les réseaux sociaux…

La recette du pain rassis fait un carton !

Contre toute attente, en cette période de crise économique que nous sommes tout juste en train de traverser, on peut dire que la recette du pain rassis que nous allons pouvoir vous détailler ici va pouvoir faire des heureux. En effet, il serait d’ailleurs assez dommage de passer à côté d’autant de belles opportunités d’utiliser votre pain rassis, notamment quand on voit que les étapes à suivre sont assez simples…

commencez par découper des petits morceaux de pains rassis, et mettez les dans un récipient

ensuite, prenez un second récipient, dans lequel vous allez pouvoir casser deux oeufs, avant d’ajouter un peu d’huile à l’intérieur

une fois que les oeufs sont cassés et que l’huile est présente, vous pourrez alors ajouter un peu de lait, puis mélanger un peu pendant quelques secondes

dans le mélange, ajoutez par la suite le paprika, le piment, le sel, ainsi que le poivre à toute la préparation

mélangez l’ensemble des ingrédients, puis ajoutez ensuite du persil que vous aurez pu prendre le temps de hacher au préalable

mélangez toute la préparation à nouveau,en ajoutant cette fois-ci du pain rassis

faites cuire le tout dans une poêle pendant une dizaine de minutes au total en ajoutant du beurre

Pour couronner le tout, avant de servir, si vous le souhaitez, vous pourriez choisir de rajouter un petit dernier ingrédient dans l’assiette, du moins en fonction de ce que vous avez dans le frigo ! Par exemple, les plus grands amateurs de fromage apprécieront de mettre un petit bout de fromage, même un fromage plus esthétique comme de la mozzarella qui pourra fondre directement dans votre assiette…