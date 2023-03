Attention, cette fraude à la carte bancaire se multiplie dans les manifestations !

Il ne se passe désormais plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’arnaques encore et toujours plus dingues dans les grandes villes en France. Il faut dire que dans le contexte économique assez terrible dans lequel nous vivons, on remarque que certains sont prêts à tout pour pouvoir essayer de s’en sortir comme il se doit.

Une arnaque en plein milieu des manifestations !

En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on aurait pu entendre parler de scandales aussi dingues en cette période de manifestations en France. En effet, le contexte social et économique n’aura finalement jamais été aussi difficile à vivre pour ces millions de personnes qui ne savent plus du tout comment joindre les deux bouts.

Ceci étant dit, une fois de plus, on peut dire que ce sont malheureusement les plus démunis qui vont être visés par cette grosse arnaque que personne n’aurait pu imaginer il y a de cela tout juste quelques années seulement. En effet, dans les grandes villes en France, on ne compte plus les manifestations où l’on peut voir des milliers de français être amassés les uns sur les autres.

Devant des foules encore et toujours plus nombreuses, vous allez pouvoir rapidement remarquer que cela peut parfois donner lieu à des idées assez saugrenues de la part de certains gros arnaqueurs. Concrètement, si vous avez prévu de manifester dans les tous prochains jours, notamment suite à la réforme des retraites qui vient tout juste d’être adoptée il y a de cela tout juste quelques jours à peine, vous avez tout intérêt à bien redoubler de vigilance dans vos différents choix à venir.

Des débits massifs en pleine rue, faites attention !

C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir cette grosse arnaque pas comme les autres, et qui pourrait bien faire encore plus de bruit que ce que l’on imagine. En effet, vous avez sans doute pu entendre parler du gros scandale récent des problèmes de cartes bleues volées, mais cela n’est finalement pas grand chose quand on voit la situation actuelle des choses avec les manifestations qui vont s’annoncer.

Comme vous l’avez compris, toute cette arnaque se déroule donc en pleine manifestation, et autant dire que tous les français concernés ne se rendront pas forcément compte de la grosse arnaque qu’ils vont pouvoir subir du jour au lendemain, sans même pouvoir réagir.

Concrètement, cette arnaque est assez sournoise, et elle vise notamment à se mettre à la place de manifestants qui sont presque collés les uns aux autres par manque de place. En revanche, vous devez faire preuve de vigilance, car cela pourrait vous concerner, notamment si vous avez une carte bleue dans votre poche de pantalon…

Le paiement sans contact est mis à mal !

Vous l’avez bien compris, avec ces arnaqueurs qui peuvent se balader sans aucun scrupule avec des terminaux bancaires, il se pourrait bien que ces derniers réussissent clairement à faire de gros débits en un temps record !

Par conséquent, si vous vous rendez prochainement à une manifestation, vous aurez compris que vous êtes directement concerné par cette très grosse arnaque, il faut bien le dire. En revanche, si vous avez pu décider de désactiver en quelques secondes le paiement sans contact de votre carte bancaire, et bien vous avez sans doute compris que cela pourrait clairement vous sauver la mise.