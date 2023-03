Gros coup dur, voici l’aliment qui va augmenter ce mois-ci !

C’est encore une fois un vrai drame dont on a pu entendre parler très récemment et qui pourrait vous coûter assez cher à long terme… En effet, à l’heure où de plus en plus de personnes ne se privent plus du tout pour essayer de prendre les devants et ainsi avoir des aliments à l’avance en cas de coup dur, il va falloir pouvoir réagir très vite !

Attention à ces aliments qui augmentent de plus en plus !

En effet, ces derniers temps auront notamment été assez difficiles à vivre pour des millions de français qui ne s’attendaient vraiment pas à vivre un cauchemar aussi fou ! Concrètement, avec de plus en plus de personnes qui veulent essayer de prendre des décisions pour s’en sortir financièrement, on se doute bien que cela va pouvoir donner lieu à des choix encore et toujours plus drastiques.

Et pourtant, on remarque tout de même que certains français ont pu essayer de tout faire pour essayer de vivre plus simplement, mais cela pourrait s’avérer bien plus compliqué que prévu. Si vous aviez l’habitude de faire des réserves alimentaires, et bien autant dire que cela va devoir continuer de la sorte si vous voulez pouvoir espérer vous en sortir avec notamment certaines façons de trouver des bons plans parfois assez anodins, mais qui se révèlent être parfois vraiment salvateurs.

En effet, avec le prix de certains aliments qui a pu augmenter de façon drastique, nul ne doute que cela a pu faire beaucoup de mal à des millions de personnes en France… Si vous vous demandez encore quels sont les aliments qui vont pouvoir augmenter en France dans les prochains jours ou même dans les prochaines semaines, vous vous doutez bien que la liste risque d’être encore bien plus longue que vous ne pourriez l’imaginer. En revanche, il y a surtout un aliment qui fait toute la différence…

🔴 Document @BFMTV : le logo « trimestre anti-inflation » qui fera son apparition dans les prochains jours dans les rayons des supermarchés pendant 100 jours. pic.twitter.com/A0fvVUksfq — Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) March 6, 2023

Un cauchemar pour les amateurs de gastronomie italienne…

Si on sait très bien que les français sont assez nombreux à apprécier la cuisine locale, il faut tout de même bien dire que cela peut aussi donner lieu à des expérimentations dans d’autres variétés toutes plus dingues les unes que les autres, notamment avec la cuisine italienne qui reste aussi très appréciée.

[ Appel à témoignages ] L’inflation des prix de l’alimentaire atteint 14,5 % et percute les Français·es de plein fouet, fragilise les plus précaires, mais pas seulement. Racontez-nous votre expérience, vos renoncements, vos stratégies pour y faire face👇 https://t.co/Zk3YiWey0W — Mediapart (@Mediapart) March 13, 2023

Il faut bien dire que si de plus en plus de personnes en France se tournent vers des recettes de cette gastronomie pas comme les autres, cela n’a en réalité rien d’un hasard ! Outre le fait que l’on remarque de plus en plus de personnes qui ont vraiment envie de se faire plaisir avec notamment des bons produits alimentaires, cela a pu complètement virer au cauchemar très récemment. En effet, même les grands distributeurs ont pu constater que les fournisseurs semblaient en profiter pour gonfler leurs prix d’une façon assez dingue et impressionnante…

Inflation: "Il faut que le consommateur se réhabitue à payer l'alimentation au prix qu'elle vaut" milite un agriculteur pic.twitter.com/fZM21GOaF2 — BFMTV (@BFMTV) March 9, 2023

Un coup dur pour la grande distribution

Vous l’avez compris, avec l’augmentation du prix des pâtes dans tous les grands magasins en France, on se doute bien que cela risque très clairement de faire encore bien plus de bruit dans les mois à venir.

Si pour l’instant, nous n’en savons pas encore bien plus sur l’inflation, cela pourrait très clairement donner lieu à de vraies problématiques pour ces français qui vivent un vrai calvaire chaque mois. En effet, on imagine bien que les prix des pâtes des plus grandes marques italiennes vont pouvoir augmenter de façon assez considérable, mais cela pourrait aussi être le cas pour ces français qui achètent des sous marques !