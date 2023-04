Cette astuce hallucinante à faire au distributeur à billets va vous faire complètement halluciner !

Si vous craignez les vols et les arnaques qui se font de plus en plus nombreuses, voilà qui devrait vous permettre de mieux gérer la situation...

Bien que de plus en plus de personnes en France se plaignent des arnaques en tous genres que l’on peut lire ici et là sur la toile, force est de constater que la bataille fait rage également quand on peut voir aussi des personnes qui tentent de tout faire pour éviter ces situations.

Dans ce cas de figure, on constate en revanche que les méthodes sont aussi toujours plus sophistiquées les unes que les autres, ce qui reste assez surprenant, il faut bien se l’avouer. Néanmoins, si on avait pu penser une seule seconde que l’on allait entendre parler d’une situation aussi dingue au niveau des distributeurs de billets de banque, personne n’aurait cru que cela allait être possible.

Des fraudes aux distributeurs de billets de banque qui se multiplient !

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que certains essayent encore et toujours de cacher leur code avec leur main, mais cela n’est pas toujours possible dans la pratique. D’ailleurs, certains fraudeurs ne se privent pas pour pouvoir aller regarder par-dessus l’épaule des personnes qui sont devant elles pour essayer de trouver le code secret ! Dans ce cas de figure, vous aurez donc clairement compris que les différentes méthodes pour cacher votre code secret ne seront donc pas forcément possibles, il faut bien le dire…

A l’heure où de plus en plus de personnes peuvent avoir bien du mal à se cacher de ces situations qui sont encore et toujours plus fréquentes en cette période de crise, on se doute bien que cela risque de causer des problèmes pour les français qui manquent cruellement de moyens financiers. Bien entendu, fort heureusement, on a pu heureusement entendre parler d’une solution qui allait pouvoir tout changer !

Des techniques toujours plus ingénieuses pour se protéger des arnaques !

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour être sûr et certain de bloquer les personnes qui voudraient essayer de copier votre code de carte bancaire lors d’un passage au distributeur de billets, il y a bel et bien un moyen de vous protéger.

Pour cela, il est inutile de passer des heures entières à devoir chercher des solutions qui pourraient vous permettre d’arriver à vos fins, car tout peut se faire avec cette petite méthode que vous allez pouvoir découvrir…

En effet, contre toute attente, cette technique consiste à faire votre code secret d’une certaine façon qui pourrait bien vous étonner. Et pourtant, cela ne va pas vous demander de changer votre code que vous saisissez réellement lors de votre passage au distributeur… Dans les faits, il suffit ni plus ni moins que de faire votre code à l’envers, mais pour quelle raison exactement ? Et bien, une fois de plus, tout est parti d’une simple rumeur sur la toile…

Presse-citron: Distributeur de billets : l'astuce du "code secret à l'envers" est-elle vraie ? https://t.co/aX3M3kMr86 — _/_ (@crokett) March 22, 2023

Une mauvaise blague qui tourne sur le web !

Contre toute attente, c’est notamment sur Twitter que l’on a pu découvrir que cette technique était en fait un simple canular, bien que certains confrères journalistes aient pu étudier la question de très près.

Par exemple, dans le journal de la Voix du Nord, on a notamment pu constater une sérieuse prise de parole sur le sujet, avec notamment le commissariat de Dunkerque qui aurait pu signaler que taper votre code à l’envers au distributeur ne préviendra pas les autorités. Attention donc à ne pas bloquer votre carte bancaire avec cette méthode !