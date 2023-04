Carte bancaire : ces clients vivent un cauchemar en oubliant ce petit « détail » sur leur carte !

A l’heure où de plus en plus de français vivent notamment une période plutôt difficile avec la crise économique, nul ne saurait dire de quoi demain sera fait. En effet, comme vous allez le voir, il se pourrait bien que vous ayez de grandes difficultés à pouvoir utiliser votre carte bancaire si vous ne faites pas cette petite action dans les prochains jours…

Comme vous pouvez vous en douter, c’est d’ailleurs une fois de plus sur les réseaux sociaux que cette situation a pu être mise en avant pour la première fois, et cela pourrait bien vous permettre de ne plus avoir accès à votre carte bancaire si vous ne prenez pas toutes les bonnes dispositions avec cette dernière !

Une particularité que l’on retrouve sur les cartes bancaires en France…

Bien évidemment, si vous pensiez d’ailleurs que les cartes bancaires étaient finalement toutes identiques les unes des autres, on remarque surtout que ce sont les cartes bancaires françaises qui ont une petite particularité. En effet, si vous pensiez d’ailleurs avoir tout vu sur les cartes bancaires, cette petite information pourrait vous surprendre.

En effet, si certains pensent clairement que toutes les cartes bleues se ressemblent d’un pays à un autre, ce n’est pas partout que vous allez voir qu’il est nécessaire de placer une signature sur votre carte bancaire. En France, il est d’ailleurs assez clair que les cartes bancaires ont tout de même une particularité, et vous l’avez bien compris, c’est bien cette signature que l’on retrouve au dos des différentes cartes bancaires.

Mais finalement, faut-il vraiment y prêter attention ? Il y a de fortes chances que vous n’ayez peut-être même pas remarqué que votre carte bancaire ait un petit espace pour ajouter une signature…

Ces clients décident de ne pas signer leur carte bancaire…

Si vous pensiez finalement que la signature sur votre carte bancaire était assez secondaire, en réalité, vous allez voir que cela pourrait bien vous jouer des tours… En effet, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela, il faut d’ailleurs bien aller voir dans le détail les différentes conditions d’utilisation de votre carte bancaire.

Vous allez rapidement voir qu’il y a un petit détail qui pourrait bien tout changer… Concrètement, si vous n’avez pas besoin de montrer la signature de votre carte bancaire quand vous allez devoir faire un petit achat sur le web ou même dans un grand magasin, et bien force est de constater que cela pourrait quand même vous jouer des tours.

En effet, même si personne ne vérifie vraiment toutes ces fameuses signatures, il faut savoir qu’il y a tout de même une obligation de faire une signature sur celle-ci, et pour cela pour une raison qui est assez simple quand on y pense…

Une vérification indispensable dans des cas précis !

Vous vous demandiez finalement à quoi cela sert de devoir signer votre carte bancaire ? Et bien, en réalité, il est obligatoire de signer légalement votre carte bancaire, mais les marchands ont aussi une petite obligation…

Concrètement, il se trouve que dès que vous pouvez dépasser un achat de 1500 euros dans un magasin, le marchand a pour obligation de vous faire signer un ticket de caisse, mais aussi de vérifier que la signature de la carte bancaire correspond bien à celle-ci. De quoi jouer des tours à certains d’entre vous !