Ces français arrivent à payer sur internet sans carte bleue, vous allez halluciner !

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir cette petite technique qui allait pouvoir clairement tout changer et mettre un vrai coup de pied dans la fourmilière, il faut bien le dire… En effet, payer avec sa carte bancaire est parfois un vrai cauchemar pour toutes celles et ceux qui craignent les grosses arnaques en ligne, mais cette fois-ci, il se pourrait très clairement que la tendance s’inverse complètement.

A l’heure où de plus en plus de personnes peuvent, au quotidien, essayer de payer sur la toile sans malheureusement arriver à leurs fins, on se doute bien que cela pourrait vraiment tout changer quand on sait que d’autres arrivent à payer sans même avoir besoin de leur carte bancaire !

De plus en plus de français sont victimes de grosses arnaques !

Mais finalement, si certains d’entre eux peuvent parfois avoir des facilités à payer sans même avoir besoin de lire des conseils sur la toile, on sait malheureusement que les conseils qui suivent ne seront pas forcément bien connus de tous, quand ils seront au contraire d’ores et déjà appliqués par des personnes qui ont pourtant l’habitude de faire de nombreux achats sur la toile.

Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, et bien bonne nouvelle : vous allez pouvoir une fois de plus arriver à tout changer et éviter notamment de devoir laisser vos coordonnées bancaires.

Bien évidemment, vous vous doutez bien qu’il va falloir faire preuve d’une certaine organisation, car cela pourrait sinon vous jouer des tours !

Heureusement, avec notamment diverses solutions qui ont été mises en place par certains organismes, on constate que de plus en plus de français se tournent vers ces alternatives pour essayer de s’en sortir comme il se doit.

Ces français témoignent avec ces alternatives très étonnantes…

On peut dire qu’il y a parfois certains phénomènes qui sont plutôt inattendus, et cela a pu clairement se confirmer en voyant que les modes de paiement avaient pu se multiplier, notamment depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Concrètement, il suffit notamment de voir que les arnaques à la carte bancaire se sont multipliées, et on arrive parfois à trouver des solutions pour éviter le pire, mais ces nouvelles alternatives pourraient tout changer !

Concrètement, vous allez notamment voir certaines solutions comme Paypal vous permettent justement d’éviter de devoir laisser votre numéro de carte bancaire… En revanche, ce n’est pas la seule solution qui existe, car il s’agit essentiellement de la solution la plus connue !

Par ailleurs, il faut aussi parler de certaines solutions comme par exemple Paysafecard qui sont assez connues : cette solution de cartes prépayées vous permettra de payer vos achats en ligne, avec une certaine somme que vous ne pouvez vraiment pas dépasser ! Une aubaine pour les plus grands amateurs de shopping…

La solution ultime pour les paiements de grosses sommes…

Enfin, si vous détestez laisser votre numéro de carte bancaire sur le web, alors il va falloir compter aussi sur le fameux paiement à réception. En effet, très concrètement, vous allez notamment voir que le cas où vous allez pouvoir payer des grosses sommes pour faire un achat d’électroménager, cela devrait vous faciliter la tâche !

En revanche, il faut tout de même noter que si vous faites un paiement à la réception, et bien, vous allez devoir parfois payer un supplément pour ce mode de paiement qui est pourtant bien pratique pour ne pas payer par carte bancaire…