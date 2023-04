Vous allez vivre un cauchemar si vous possédez un livret A, la mauvaise nouvelle vient de tomber !

A l'heure où de plus en plus de français veulent tout faire pour essayer d'épargner pendant cette période d'inflation, on peut dire que cette nouvelle risque de ne pas vous faire plaisir..

Si on savait que le livret A faisait clairement partie des placements préférés par les français, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler de nouvelles aussi dingues et dramatiques en ce qui concerne ce compte épargne.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’avec de plus en plus de personnes qui peuvent s’intéresser de très près à ce fameux livret A, la colère des français peut survenir du jour au lendemain en fonction des nouvelles que l’on peut apprendre.

Un compte épargne qui a beaucoup de succès !

Bien que certains aient pu se focaliser un peu plus sur la fameuse réforme des retraites du gouvernement,on se doute bien que la situation pourrait une fois de plus tourner au cauchemar pour ces millions de français qui ne savent plus où donner de la dette en ce qui concerne leurs économies.

En effet, pendant cette période d’inflation, les experts sont assez divisés, à tel point que l’on peut avoir l’occasion de lire tout et son contraire au sujet des économies à faire. Si vous vous intéressez de très près à l’économie et aux banques, alors vous avez pu lire ici et là qu’il était préférable d’épargner sur des comptes comme des livrets A, quand d’autres vous diront qu’il faut surtout se lancer dans des placements un peu plus juteux.

Toutefois, les faits sont là et on peut dire une fois de plus qu’ils sont assez parlants. En effet, avec une forte majorité de français qui a pu se tourner vers le livret A, nul ne doute que cela en fait le placement parmi les plus juteux pour les français…

Le livret A est de nouveau mis à mal cette année…

Ces derniers mois, en ce qui concerne le livret A, on aurait pu lire tortue et son contraire ! En effet, il y a maintenant près d’un an, vous avez forcément pu voir que le taux du livret A avait déjà pu évoluer. D’ailleurs, à cette époque, les millions de français en avaient profité pour ouvrir un livret A afin de pouvoir mettre de l’argent de côté. En revanche, personne ne pouvait s’attendre à une aussi mauvaise nouvelle que l’on vient d’entendre de la part des professionnels.

En effet, la Banque de France aurait pu d’ailleurs proposer une forte augmentation du livret A à Bercy, mais il semblerait que rien ne se soit passé comme prévu. Alors que les textes de lois semblaient être prêts, on se doute bien que pour les millions de français qui s’attendaient à pouvoir gagner un peu plus d’argent, cela risque de faire assez mal, il faut bien se le dire…

Une augmentation qui va être reportée…

Si on savait que le taux du livret A allait pouvoir encore une fois augmenter cette année, et bien il va falloir encore une fois redoubler de patience… En effet, celui-ci était d’ailleurs prévu pour aller de 3% jusqu’à 3,5%, ce qui reste assez conséquent,mais malheureusement, la Banque de France ne pourra pas le faire.

En effet, on a même pu constater que cette augmentation devait d’abord avoir lieu un peu plus tôt, au mois de février, et il s’agit donc de la seconde fois que cette est reportée, ce que l’on ne peut que regretter quand on y pense…