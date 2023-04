Attention, une nouvelle augmentation des taux de la BCE arrive dans quelques jours !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler des évolutions de taux dans tous les domaines, notamment depuis que nous connaissons une inflation qui ne finit pas de grandir avec le temps.

Et pour cause, même si on aurait pu penser que la crise économique allait pouvoir s’arrêter, il faut constater qu’il n’en est rien, et que la situation pourrait même être pire que ce que l’on aurait pu imaginer il y a de cela quelques mois déjà…

Un « stress bancaire » qui pourrait avoir de lourdes conséquences !

En revanche, en ce qui concerne la BCE, c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu découvrir cette information qui a été donnée par Philip Lane. Comme vous l’avez sans doute compris, même si à ce stade précis, il ne s’agit que d’une simple rumeur, le fameux chef économiste est notamment réputé pour son travail assez sérieux qu’il a pu démontrer ces toutes dernières années.

Même si certains d’entre vous pourront tout de même rester assez dubitatifs en ce qui concerne la hausse des taux de la BCE, vous avez tout intérêt à lire les quelques lignes qui suivent, car cela pourrait vous concerner !

Tout le monde se souvient notamment de ce que l’on avait déjà pu voir au mois de mars dernier, où la Banque Centrale Européenne avait notamment pu publier des prévisions assez étonnantes, et qui faisaient parfois assez peur à voir pour certains d’entre vous, il faut bien le dire…

En effet, dans le cadre de la crise que nous connaissons, il se trouve que le fameux « stress bancaire » donné par la BCE n’a jamais été aussi inquiétant, si bien qu’il se pourrait qu’une nouvelle augmentation arrive bien plus rapidement que ce que l’on aurait pu imaginer…

"Même la BCE reconnait que la croissance des marges des entreprises contribue plus à l’inflation que l’augmentation des salaires. "https://t.co/nz9aPpU5MS — Stanislas Jourdan 🇪🇺 (@stanjourdan) April 14, 2023

De nouvelles hausses à prévoir si cela se confirme…

Avec une hausse des prix massive que l’on peut craindre dans le domaine de l’énergie, mais aussi dans bien d’autres cas de figures comme par exemple dans le monde de l’alimentation, personne ne saurait dire encore à ce jour si cette tendance va pouvoir se confirmer ou pas.

En effet, comme vous pouvez vous en douter, il est même assez fréquent d’entendre parler de la BCE quand il s’agit de faire quelques prévisions, et on a pu voir notamment au mois de mars que bon nombre d’entreprises ont pu largement souffrir…

EUR🇪🇺

Vujcic de la BCE a suggéré qu'il pourrait y avoir des hausses de taux pour lutter contre l'inflation.#BCE #économie #joyeusespaques pic.twitter.com/T0CwhkMCbO — Fabien WAGER-MENRI (@FabienWMCAPITAL) April 9, 2023

En revanche, on constate que les prévisions pour le mois de mai sont assez inquiétantes, si bien que certains français pourraient vraiment avoir des difficultés à s’en sortir, tant l’inflation pourrait être directement impactée par ce fameux taux. Bien que Philip Lane ait pu lancer l’alerte, nul ne sait encore comment les marchés vont pouvoir se comporter. En revanche, on parle déjà d’un taux important…

Une inflation à 2% qui aurait de lourdes conséquences !

Si certains d’entre vous pensaient que l’inflation allait pouvoir se calmer dans les prochaines semaines à venir, cela pourrait bien empirer, au contraire ! En effet, les experts affirment que l’inflation pourrait bien atteindre les 2%, ce qui est assez considérable.

En revanche, pour le moment, personne ne peut savoir ce qu’il en sera vraiment en ce mois de mai qui arrive et qui s’annonce assez mouvementé ! En effet, avec notamment la réforme des retraites, le contexte économique n’a jamais été aussi fragile en France, et on peut le voir de jour en jour…