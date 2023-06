Mauvaise nouvelle si vous avez un LEP, les informations viennent de tomber et elles ne sont pas bonnes du tout !

Entre l'inflation et la crise économique qui fait de plus en plus de mal aux français, on imagine que cette mauvaise nouvelle ne va pas être très bien accueillie !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France vivent dans des conditions plus que difficiles, il est assez compliqué de se dire que même pour certains petits détails du quotidien avec lesquels on peut se faire plaisir, cela peut aussi très mal tourner parfois.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que cela peut avoir des impacts considérables pour certains français qui ne peuvent malheureusement pas se permettre de gagner des sommes considérables et qui vivent très mal avec le peu d’argent qu’ils peuvent mettre de côté.

📺 Le directeur des particuliers de la Banque de France, Mark Béguery, a été interviewé hier soir par le JT de @France3tv où il est revenu sur le succès du Livret d’Épargne Populaire (#LEP). Réservé aux Français aux revenus modestes, ce livret d’#épargne réglementé, rémunéré à… pic.twitter.com/EvqhBZq2yA — Banque de France (@banquedefrance) June 2, 2023

De plus en plus de français n’arrivent plus à épargner !

Pendant très longtemps, il se trouve que le LEP a été un compte d’épargne qui a été assez intéressant, il faut bien le dire. En effet, ce fameux Livret d’Épargne Populaire n’est pas bien connu de tout le monde en France, et pourtant, vous devriez savoir que jusqu’à présent, il peut très clairement vous permettre de gagner très gros à long terme.

Avec un taux assez important,les personnes qui sont dans le besoin peuvent justement réussir à épargner et à mettre de l’argent de côté pour leurs projets personnels, ou par exemple pour essayer de partir en vacances par la suite.

LEP : mauvaise nouvelle pour les détenteurs d’un Livret d’épargne populaire ⬇️ https://t.co/NYgRzOBBGA pic.twitter.com/r7EVK18ccg — Capital (@MagazineCapital) May 31, 2023

Ceci étant dit, on peut dire que tout ne se passe pas forcément comme prévu pour toutes celles et ceux qui se retrouvent face à des situations assez délicates comme celles que l’on peut voir très régulièrement dans les médias. Une fois de plus, même si certains d’entre vous ont pu parfois se tourner vers certains comptes en banque pour épargner, et notamment le LEP, il va peut-être falloir revoir toutes vos ambitions si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’ouvrir un tel compte épargne.

Une évolution du LEP qui va avoir de mauvaises répercussions !

A l’heure où nous pouvons écrire ces quelques lignes, il se trouve que le taux du LEP n’a finalement jamais été aussi avantageux que ce que l’on peut connaître aujourd’hui. En effet, avec notamment la possibilité d’épargner très facilement chaque mois, certains français arrivent finalement à mettre de l’argent de côté pour pouvoir partir en vacances, que ce soit en profitant des aides sociales de VACAF ou autrement.

En revanche, tout cela pourrait très bientôt changer, notamment depuis que l’on a pu découvrir une très mauvaise nouvelle assez importante pour bon nombre de personnes en France. En effet, on a pu notamment découvrir que le rendement du Livret d’Épargne Populaire allait pouvoir évoluer.

Si, comme on a pu le voir très récemment, le livret A a pu augmenter assez rapidement, passant finalement la barre des 1% qui était fatidique, on peut dire que cela ne sera pas du tout le cas en ce qui concerne le LEP…

Une baisse importante du rendement dès le 1er août !

Si vous espériez pouvoir gagner très gros avec votre compte d’épargne LEP, autant dire que cela va malheureusement devoir changer pour vous ! Et oui, on vient d’apprendre que le taux du LEP allait pouvoir changer, et cela, dès le 1er août 2023 !

Malheureusement, pour toutes celles et ceux qui sont directement concernés par cette baisse importante, il n’y a aujourd’hui aucune autre possibilité qui pourrait vous permettre d’épargner autant. Il ne vous reste plus qu’à redoubler de patience concernant votre épargne désormais !