Carte bancaire : ces français sont furieux, la banque refuse de donner une carte bancaire à leur enfant !

Voilà de quoi faire le point sur la loi et sur ce que vous allez pouvoir faire ou non avec vos cartes bancaires et avec vos enfants !

Si les plus anciens d’entre vous avaient pour habitude parfois de se tourner vers les espèces pour proposer un peu d’argent de poche à leurs enfants, il faut bien être honnête : tout a pu complètement changer ces dernières années avec de moins en moins d’usages de ce mode de paiement. Dans ce cadre, on constate clairement que de plus en plus de parents se tournent justement vers les cartes bancaires, mais malheureusement, cela peut poser d’autres problèmes !

Dès cartes bancaires, mais pas pour tout le monde !

En effet, vous avez certainement pu entendre parler de ce scandale récemment qui a pu faire beaucoup de bruit… Alors que certaines banques françaises et internationales sont justement visées par le grand public pour pouvoir commercialiser des offres de cartes bancaires pour les plus jeunes, on remarque en réalité que le grand public est assez mal informé sur le sujet.

Comme vous pouvez vous en douter, les produits bancaires sont assez régulés dans la réalité, et tous les organismes bancaires ne peuvent donc pas se permettre de se lancer dans toutes sortes d’actions qu’elles voudraient réaliser. Face à de plus en plus de français qui vivent dans des situations encore et toujours plus délicates, on se doute bien que les enfants doivent parfois également apprendre à dépenser leur argent avec leur époque.

En revanche, quand on s’intéresse de très près à la pratique, on comprend que certains parents d’enfants peuvent aussi trouver scandaleux de ne pas pouvoir réussir à se procurer des cartes bancaires pour les plus jeunes, ce que l’on peut clairement regretter d’un certain point de vue…

Impossible d’avoir une carte bancaire avant cet âge !

Même si certains enfants peuvent parfois réussir à faire preuve d’une grande maturité, il faut tout de même savoir que les cartes bancaires ne peuvent pas être mises à disposition pour tous les âges ! Concrètement, si vous avez moins de 13 ans, et bien, vous ne pourrez tout simplement pas disposer d’une carte bancaire.

D’ailleurs, il faut aussi savoir que cela ne sera possible que si les parents ont bien entendu pu approuver cette demande. En revanche, il peut y avoir quelques exceptions, notamment pour les mineurs anticipés qui n’auront pas forcément besoin d’un accord d’un parent.

Pour cela, si vous vous posez de plus amples questions sur le sujet, alors nous vous invitons plutôt à vous rendre sur le Code civil, avec notamment les articles 382 et ceux qui suivent qui devraient vous permettre d’y voir un peu plus clair sur le sujet. D’ailleurs, comme vous allez le voir, en cette période d’inflation et de crise économique qui fait de plus en plus de bruit, il faut savoir que les parents ne doivent pas forcément se lancer dans une décision telle qui pourrait leur coûter cher…

Les parents ont aussi leurs responsabilités !

En tant que parent, on pense souvent que la gestion de l’argent permet à certains enfants de pouvoir s’émanciper, mais en réalité, il faut tout de même savoir que les parents restent responsables jusqu’à la majorité des enfants !

Par conséquent, même si vous avez décidé d’offrir une carte bancaire à votre enfant de 13 ans, et bien, vous devriez avoir tout de même bien conscience que vous allez devoir l’encadrer car vous allez pouvoir être tenu pour responsable dans le cas où il pourrait y avoir un problème…