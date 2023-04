Livret A : gros coup dur, voici le montant à verser obligatoirement sur votre compte pour le garder ouvert !

A l'heure où de plus en plus de français veulent essayer de profiter des taux intéressants, on constate que cela peut s'avérer être plus difficile que prévu !

Ces derniers mois, il est purement et simplement impossible que vous n’ayez pas entendu parler du livret A ! En effet, en tout juste quelques mois seulement, on a notamment pu constater que le taux du livret A a pu grimper en flèche, si bien que les français sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans l’ouverture d’un tel compte…

En revanche, dans les faits, on se rend clairement compte que peu de personnes savent vraiment comment s’y prendre quand il s’agit de trouver les meilleurs bons plans à ce sujet !

Des français de plus en plus nombreux à ouvrir des comptes !

Avec certaines banques qui peuvent proposer des offres parfois très alléchantes, et d’autres qui vont parfois encore un peu trop loin en proposant des contrats qui ne sont pas toujours en faveur des consommateurs, on se doute bien que dans le contexte économique dans lequel nous vivons, certains ne vont pas du tout apprécier tout cela…

Et pourtant, si vous vous tenez bien aux informations légales, et bien, vous devriez savoir que pour garder un livret A ouvert, vous ne pourrez pas le faire sans un certain montant. Si cela peut paraître assez anodin pour certains d’entre vous, cela peut être un vrai problème pour toutes celles et ceux qui peuvent avoir besoin de récupérer leur argent à un moment donné de leur vie…

Il est vrai que dans ce cadre de crise économique, on se doute bien que même quelques euros peuvent parfois faire toute la différence pour ces millions de français qui sont dans le besoin, et qui ont très clairement besoin de savoir comment s’y prendre pour essayer de trouver des bons plans avec un livret A qui est encore assez haut à l’heure actuelle…

Attention, un montant minimum est requis pour ouvrir votre livret A !

Si on savait que le livret A était encore à ce jour le livret d’épargne préféré des français, peu de personnes pouvaient vraiment penser au fait que le livret A pourrait aussi vous donner quelques impositions pour son ouverture, notamment si vous voulez pouvoir épargner comme il se doit…

En effet, vous allez devoir placer une certaine somme sur votre compte, et il vous sera purement et simplement impossible de passer à côté ! Concrètement, dès son ouverture, vous allez devoir placer 10 euros dessus ! Bien que certaines banques vous conseilleront par la suite de faire des virements récurrents sur votre livret A pour avoir un peu d’épargne, et bien dans les faits, cela n’est clairement pas obligatoire.

Vous savez donc que l’ouverture d’un tel compte ne pourra pas se faire si vous n’avez pas au moins cet argent que vous devrez investir… mais que vous ne devrez pas retirer non plus !

Une somme bloquée qu’il est impossible de retirer !

Et oui, cela peut être un vrai coup dur pour tous les français qui pensaient pouvoir prendre tout leur argent de leur livret A quand bon leur semble ! En effet, on constate également que si vous avez décidé de retirer tout l’argent que vous avez pu placer sur votre livret A, cela pourrait s’avérer être plus compliqué que prévu !

S’il ne vous reste que 10 euros dessus, et bien, vous ne pourrez plus du tout les retirer de votre compte épargne, à moins que vous ayez décidé de fermer complètement votre compte…