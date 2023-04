Gros danger à la banque, vous êtes hors la loi si vous ne conservez pas vos relevés bancaires !

On peut dire que cette nouvelle pourrait bien décevoir bien plus d'une personne, et vous en faites peut-être partie sans même le savoir...

A l’heure où de plus en plus de personnes en France vivent un vrai cauchemar avec les nouvelles informations sur les banques françaises et internationales qui vivent un vrai cauchemar, on se doute bien que certaines nouvelles sont bien plus faciles à digérer que d’autres…

En revanche, si on pensait tout savoir encore aujourd’hui sur les banques en France, et bien c’était sans compter sur cette toute nouvelle information qui fait froid dans le dos !

Des obligations par les banques… mais aussi par les clients !

Comme vous allez le voir, il y a quelques obligations que vous avez en France qui pourraient bien vous mettre dans l’embarras si vous ne vous occupez pas bien de vos comptes… Par le passé, il se trouve que certains français en ont même fait les frais, et les conséquences ont pu être plus que dramatiques par la suite !

Heureusement, nous avons décidé de vous donner de plus amples informations sur le sujet, afin de vous permettre surtout d’éviter le pire, ce qui devrait être pour vous une très belle opportunité pour vous sentir un peu moins soucieux de votre argent… Vous n’êtes pas sans savoir que les banques sont soumises à de lois, et autant dire que ces dernières ne laissent vraiment rien passer à ces dernières !

En revanche, il serait malheureusement tout à fait faux de croire qu’il n’y a que les banques qui soient soumises à de plus en plus d’obligations parfois très difficiles à tenir. Comme vous allez le voir, il y a parfois des choses que vous devez aussi faire en tant que client, sans quoi, vous risquez peut être très gros sans même le savoir !

Une nouvelle information qui arrive au pire moment !

Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que des banques américaines ont pu s’écrouler, et que certains craignent clairement que le phénomène arrive également en France, on se doute bien que la situation des comptes en banque en France est rudement mise à mal… Et pourtant, il se trouve que les français sont encore trop nombreux à prendre le sujet à la légère, si bien qu’il est tout à fait possible que vous soyez concerné par cette nouvelle annonce qui va faire l’effet d’une bombe !

En effet, on a notamment pu apprendre que la loi vous imposait de garder vos relevés bancaires pendant une certaine durée, sans quoi vous pourriez très bien avoir un problème avec la justice. Concrètement, vous allez devoir garder vos relevés bancaires pendant une durée de 5 ans ! Pendant cette période, il est tout à fait possible que la loi vous demande clairement de ressortir l’un de ces relevés, pour une raison ou encore pour une autre…

Un cauchemar pour ces français qui n’ont pas pu anticiper ces demandes…

Alors que les demandes de la CAF sont encore et toujours plus contraignantes, dans les faits, ce type de demande peut aller parfois bien plus loin que ce que l’on ne l’imagine !

En effet, il suffit parfois que la justice ou les impôts aient des doutes en ce qui concerne vos droits, pour que vous ayez une demande de devoir replacer vos relevés bancaires auprès de la justice. Par conséquent, vous savez ce qu’il vous reste à faire en cas de problème et en cas de non reprise de vos documents bancaires ces toutes dernières années, ce qui serait dommage…