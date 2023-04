Cette banque française prend une lourde décision en proposant une offre qui fait très mal, pas besoin de carte bancaire !

A l’heure où de plus en plus de français vivent la question de l’inflation au plus mal, et peuvent avoir d’ailleurs de grandes difficultés à savoir où donner de la tête, personne n’aurait pu imaginer que l’on allait pourtant avoir l’occasion de pouvoir faire de nouvelles économies…

Pour vous en rendre compte, par ailleurs, c’est assez simple : il vous suffit tout simplement de lire les quelques lignes qui suivent, où vous allez pouvoir une fois de plus entendre parler d’une banque qui risque bien de vous faire très plaisir !

Des banques françaises qui ne jouent pas toujours le jeu…

Même si certains français ont déjà pu avoir l’occasion de se lancer dans des démarches pour faire des économies encore et toujours plus dingues, on peut remarquer que le taux d’épargne n’est pas toujours à la hauteur de leurs espérances.

Et pourtant,on remarque que certaines banques ont pu prendre de lourdes décisions, notamment en évitant de permettre à leurs clients de mettre trop d’argent de côté, favorisant ainsi l’économie française d’une certaine façon pour encourager les clients à tout dépenser ! Visiblement, il semblerait en revanche qu’une banque ait pris une toute autre décision, et cela pourrait alors avoir des conséquences assez dingues quand on y pense.

En effet, c’est notamment une banque que vous connaissez peut être, si vous avez déjà un compte en ligne, qui pourrait bien tout changer dans vos prochaines prises de décisions… Pourtant, bien que certains aient déjà pu avoir l’occasion de se lancer dans des décisions assez novatrices pour certaines banques, le jeu n’en vaut pas toujours la chandelle pour les personnes qui n’ont que peu de moyens… à moins que cette banque ne change vraiment tout !

Une banque qui va faire très mal à la concurrence !

Ces tous derniers mois, vous avez forcément pu entendre parler de certains comptes épargnes qui ont pu tout changer, et pour cause, cela a pu notamment permettre à certains d’entre vous d’ouvrir à nouveau un de ces fameux livrets que l’on avait pu bouder pendant très longtemps. Mais, désormais, avec notamment le livret A à 3%, on peut constater que cela va pouvoir faire plaisir à des millions de français qui ne s’attendaient vraiment pas à pouvoir profiter d’une telle opportunité, il faut bien le dire !

Mais il semblerait qu’une banque ait décidé de frapper encore plus fort en se différenciant de la masse, et notamment en choisissant de relancer un produit bancaire qui a pu être laissé de côté pendant très longtemps par le passé. Avec le compte à terme, Boursorama entend donc bien montrer qu’il va falloir compter sur elle dans les semaines et dans les prochains mois qui viennent. Une aubaine pour tous ces français qui ont décidé d’aller encore et toujours plus loin !

Un placement très juteux pour les français !

Si vous aviez déjà pu ouvrir et remplir votre livret A, et que vous avez également pu en faire de même avec les autres comptes comme les LEP, ou encore les fameux livrets de développement durable, et bien ce type de compte est fait pour vous !

En effet, avec un rendement sans risque à 3% pour la première année, et bien il faut savoir tout de même que vous devrez laisser l’argent sur votre compte pour une année, ce que l’on peut en revanche regretter pour certains d’entre vous !