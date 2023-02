Ce livret d’épargne explose le livret A avec un plafond énorme à 6,1% cette année, profitez-en si vous êtes éligible !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent vraiment se retrouver dans le besoin, on se doute bien que toutes les possibilités sont à considérer pour toutes celles et ceux qui voudraient pouvoir épargner… En effet, il est tout à fait possible que vous ayez déjà eu l’occasion d’essayer de vous en sortir et de gagner de l’argent avec notamment des investissements, mais il y a toujours un risque que vous allez pouvoir prendre dans ce cas précis.

Des économies qui pourraient vraiment vous rapporter gros !

En revanche, il est inutile de penser que vous allez pouvoir tenter de gagner de l’argent sans pour autant vous lancer dans une démarche assez peu commune comme celle que l’on retrouve à l’heure actuelle. En effet, depuis le début de l’année, et même depuis le début du mois de février, vous en êtes d’ailleurs pas sans savoir qu’il y a notamment un plafond du livret A qui a pu largement augmenter par rapport à l’an dernier… Avec la possibilité de pouvoir gagner des sommes assez importantes, il faut tout de même savoir que ce n’est pas la seule option possible pour vous, bien au contraire !

Si vous voulez vraiment en savoir plus, alors il est inutile de chercher plus loin , car nous allons pouvoir vous donner une petite astuce qui pourrait bien tout changer pour vous, mais à condition que vous soyez tout de même éligible… En effet, cette petite solution n’est pas accessible à tout le monde, même si elle pourrait clairement vous rapporter bien plus d’argent que vous ne pourriez l’imaginer !

Un taux qui dépasse largement le livret A !

Alors que certains français viennent tout juste de bien comprendre que le taux du livret A a pu augmenter de façon assez impressionnante ces toutes dernières semaines, on a pu constater qu’il en était de même avec un autre livret d’épargne qui est assez populaire chez les investisseurs, mais qui reste tout de même assez peu connu pour des millions de français.

En effet, il se trouve que depuis maintenant quelques semaines, on a pu constater que le fameux Livret d’Epargne Populaire, ou LEP, a pu voir son taux changer de façon assez dingue et radicale. Concrètement, on constate que le taux est justement passé à 6,1%, ce qui est assez conséquent quand on y pense.

Il rapporte donc deux fois plus que le livret A, mais comment pouvez-vous vraiment en profiter ? Et bien, pour le comprendre, il va falloir vous intéresser de très près aux modalités qui suivent…

Vérifiez vite si vous êtes éligible !

Si on peut constater que le plafond du livret A est assez conséquent en ce qui concerne le Livret d’Epargne Populaire, il faut tout de même savoir que le plafond peut varier en fonction de nombreux facteurs, et notamment de ce que vous avez pu déposer récemment. En effet, même si on a pu lire ici et là que le plafond allait pouvoir aller jusqu’à 10 000 euros, dans les faits, vous ne pourrez pas aller au-delà de la somme de 7 700 euros, ce qui est tout de même assez intéressant.

En revanche, pour en bénéficier, vous allez devoir envoyer votre toute dernière feuille d’impôts bien remplie à votre banque, elle vous dira alors si vous avez le droit d’ouvrir un LEP ou non !