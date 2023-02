Attention, vous risquez de payer une grosse amende si vous ne triez pas vos déchets bien précis !

Alors que de plus en plus de français se plaignent très clairement de l’état de la planète et de certaines villes, on peut dire que le tri des déchets n’a jamais été aussi d’actualité ! Et pour cause, tout porte à croire que cela pourrait bien donner lieu à de mauvaises surprises pour certains d’entre vous.

Une nouvelle terrible qui met à mal des millions de français…

Bien que le tri des déchets soit parfaitement accepté dans certaines régions en France c’est une vraie difficulté pour d’autres ! Pour ainsi dire, il n’est même pas rare d’entendre parler certains particuliers se lancer dans de grandes réflexions pour savoir comment trier leurs déchets, mais ne plus avoir assez de force pour s’y intéresser par la suite.

Il faut bien dire que la crise est passée par là, et on peut dire que l’inflation aura malheureusement causé du tort à des millions de personnes qui n’ont pas toujours bien réussi à joindre les deux bouts. Mais comment s’y prendre quand on sait que les français vont une fois de plus se retrouver mis à mal avec de nouvelles amendes qu’ils ne pourraient pas avoir la force de supporter ?

En effet, alors que l’on aurait pu penser que les augmentations allaient pouvoir finir d’achever certains foyers qui manquent très clairement de moyens, c’est une nouvelle qui fait assez peur à voir que l’on a pu découvrir. Bien évidemment, si vous voulez être sûr et certain d’être dans la loi, vous allez devoir trouver un moyen de vous adapter, ce qui ne sera pas forcément très simple pour vous…

Comme vous allez le voir, on constate que les nouvelles règles de tri pour les déchets sont difficiles à suivre !

Une loi qui fait de plus en plus de bruit…

C’est encore une fois une nouvelle amende qui risque de faire beaucoup de bruit dont on a pu encore entendre parler récemment ! En effet, comme vous allez le voir, la loi ne semble pas bien plaisanter avec le sujet du tri des déchets, et cela peut tout à fait se comprendre quand on voit que les français sont assez soucieux de l’environnement dans leur ensemble.

Par ailleurs, avec une pression sur le gouvernement français pour essayer de prendre toutes les précautions possibles pour lutter contre le réchauffement climatique, toutes les actions sont bonnes à prendre en compte. Ainsi, l’article R632-1 du Code pénal français est assez clair ! En effet, vous pourrez malheureusement avoir une grosse amende de 35 euros si vous ne respectez pas les consignes de tri locales !

De nouvelles lois en vigueur qui pourraient aller très loin prochainement ?

SI cette amende de 35 euros ne fera certainement pas peur à certains entre vous, il faut tout de même être conscient que la facture peut s’avérer être bien plus salée que prévu ! En effet, si vous ne faites rien, et que vous dépassez les 45 jours pour payer cette amende, la facture pourrait encore grimper jusqu’à 75 euros !

Enfin, si vous ne faites toujours rien, vous pourriez même être directement condamné, et même avoir une amende de 150 euros au total, ce qui n’est vraiment pas anodin quand on sait que certains d’entre vous pourraient avoir beaucoup de mal à se trouver dans des situations aussi difficiles que celle que l’on vient de découvrir une fois de plus dans les médias en France…